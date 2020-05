Govern vol obrir dilluns professions liberals

Es planteja reactivar metges i els advocats a banda dels oficis vinculats amb la construcció

01/05/2020

Dins de la segona fase de represa de l’activitat econòmica, el Govern té la voluntat d’obrir dilluns vinent algunes professions liberals que van més enllà del sector de la construcció. A banda d’oficis que estan estrictament relacionats amb l’obra, com podria ser el cas dels aparelladors o dels arquitectes, l’executiu també es planteja, segons ha pogut saber el Diari, reactivar professions liberals vinculades amb el camp de la medicina o amb l’àmbit judicial, com ara els advocats.

La decisió està prevista que es prengui durant el dia d’avui, però el Govern es reservarà la potestat de canviar-ho el diumenge si durant aquest cap de setmana la situació epidemiològica s’agreuja. En qualsevol cas, d’obrir-se aquestes professions liberals es faria de manera esglaonada i sota condicions de seguretat.

Pel que fa al sector de la construcció, el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa diària d’ahir, va deixar en l’aire si dilluns també es podrà afegir en aquesta segona fase i va emplaçar-se a confirmar-ho durant el cap de setmana. A més, Jover va anunciar l’aixecament de la suspensió temporal dels centres autoritzats de triatge de residus.

Paral·lelament a aquesta qüestió, el ministre va afirmar que l’administració pública “ha de fer un pas endavant”, raó per la qual deixarà de comptar amb serveis mínims a partir de la setmana vinent. “L’administració anirà desenvolupant els tràmits en funció dels sectors de reobertura”, va afegir Jover. En aquest sentit, va insistir que tots els tràmits que es puguin fer es realitzaran per via telemàtica, mentre que caldrà cita prèvia per assistir-hi presencialment.

Finalment, amb relació a la segona fase de represa de l’activitat econòmica, Jover va declarar que hi ha previst que dilluns vinent un total de 40 infants assisteixin al servei de guarda.