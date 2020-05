Govern rep peticions d'ERTO per a 3.619 treballadors

Jordi Gallardo ha anunciat que fins aquesta tarda s'han rebut sol·licituds de 289 empreses per aplicar les noves mesures laborals

Actualitzada 01/05/2020 a les 19:51

Gairebé tres centenars de peticions d'ERTO han arribat a Govern en les primeres hores d'aplicació de la normativa amb afectació per a 3.619 empleats. El ministre Jordi Gallardo ha informat que fins a les 16.30 hores s'han rebut 289 sol·licituds d'empreses que tenen un total de 4.391 assalariats en plantilla i que volen implementar mesures laborals excepcionals per la crisi provocada per la Covid-19 que corresponen a 3.080 peticions per fer suspensions temporals del contracte de treball i 539 reduccions de jornada.

El titular d'Economia ha comparegut amb el cap de Govern per detallar els sectors laborals que poden reprendre l'activitat a partir de dilluns amb la construcció i les empreses associades al sector com estava previst i recordar l'entrada en vigor de la segona llei òmnibus de mesures especials arran de la crisi. Xavier Espot ha explicat que s'ha activat una eina "didàctica i fàcil" a la web de Govern perquè els assalariats puguin calcular la reducció de salari que els suposa estar afectats per un ERTO i ha insistit que l'objectiu de la nova normativa és garantir el manteniment de les plantilles.

