Els efectes de la crisi en la salut preocupen a un 62,4% dels enquestats per COPSIA

La segona preocupació són les conseqüències econòmiques i, en tercer lloc, les laborals, sigui la pèrdua de feina o els ERTO, o acadèmiques

Actualitzada 01/05/2020 a les 17:18

Redacció Andorra la Vella

Un 62,4% dels ciutadans enquestats per COPSIA tenen com a primera preocupació actual les conseqüències de la crisi sanitària arran de la Covid-19 sobre la salut. Aquesta és la principal dada que ha extret el Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra de l'enquesta realitzada a un total de 1679 persones d'entre 12 a 91 anys, de les quals la majoria eren dones (72,6%). Segons ha indicat la junta en un comunicat, per a un 62,2% dels enquestats la seva segona preocupació són les conseqüències econòmiques i, en tercer lloc, el 33,8% dels qui han contestat temen les conseqüències laborals (perdre la feina o que els facin un ERTO) o en els estudis (pèrdua del curs o incertesa sobre alguna prova). El col·legi ha rebut fins a dia d’avui 238 demandes d'ajut psicològica per tal d’actuar en la primera fase

d’estrès emocional.