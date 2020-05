Disminueixen fins al 34% les transaccions immobiliàries

Actualitzada 01/05/2020 a les 07:12

Martí Pons Andorra la Vella

El nombre de transaccions immobiliàries han patit una disminució del 34,4% en el primer trimestre de l’any 2020 respecte al primer trimestre del 2019. Segons les dades publicades ahir pel servei d’Estadística. A més, informen que amb relació a l’acumulat el darrer any aquesta dada disminueix fins al 20,3%.

Una altra dada que destaca és el valor dels béns immobles transmesos als locals comercials i magatzems, que en el primer trimestre ha tingut un augment del 82,4% respecte al mateix període de l’any anterior. Per contra, ha disminuït el 17,4% en la resta d’agrupacions de béns immobles.

Pel que fa al tipus d’obra, no n’hi ha hagut cap d’obra nova, mentre que l’any passat n’hi va haver un total de set. També els béns immobles transmesos de segona mà han disminuït el 27,9% a excepció dels locals comercials i magatzems, que han augmentat un 25%.