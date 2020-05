Denúncia per vexació

En Rachid és un andorrà que viu a Salamanca des de fa nou anys per estudiar química i biologia molecular del càncer. Dimarts passat va sofrir una mala experiència en un hospital per la seva aparença àrab i ho va denunciar davant la policia nacional.

Lorena Giménez Andorra la Vella

El Rachid és un andorrà que està estudiant química i biologia molecular del càncer a Salamanca. “Tinc una afecció de còlon irritable des de l’octubre passat, dimarts em trobava molt malament, quan anava al bany em sortia sang i em marejava molt. Per aquest motiu vaig anar a l’hospital Santísima Trinidad de Salamanca, on no vaig rebre el millor tracte ni assistència sanitària, i els he denunciat”, va indicar. En Rachid va explicar al Diari que només arribar al centre mèdic dues sanitàries s’hi van apropar i en veure que no els contestava,”ja que no tenia forces quasi ni per parlar i els deia com podia allò que em passava”, van començar a ruixar-lo amb un esprai que feia olor de lleixiu i donar-li puntades repetidament. “Fins i tot vaig sentir que esperaven que les càmeres no estiguessin gravant, ja que podrien tenir problemes”.

L’afectat va manifestar que finalment el van portar a una sala on un doctor el va atendre, “però es va repetir la mateixa situació que amb les sanitàries, pensava que no li estava contestant i va sortir al passadís, on amb uns companys vaig sentir que comentaven que ja em coneixien, que hi havia anat abans i que no em passava res, així que em donarien l’alta aquella mateixa tarda”. Després d’escoltar-ho, en Rachid va trucar a la seva asseguradora, Salitas, per informar de la situació. “Em van dir que parlarien amb l’hospital i que arreglarien la problemàtica, tot i que al final no va servir de res”, va dir. “Em volien fer una analítica de l’orina, però no tenia líquid al cos perquè feia dos dies que no podia ingerir res, i el metge va dir-me que si no orinava em posarien una sonda, ho vaig trobar molt greu.” Tot seguit, l’afectat va exposar que mentre li feien una extracció de sang un infermer “em va preguntar si estava així pel ramadà, primer vaig ignorar la pregunta però veient la insistència del sanitari li vaig dir que no, que havia anat a l’hospital perquè sagnava quan anava al bany. I que la meva religió no era motiu per jutjar-me”. Després va entrar el doctor a la sala i li va donar els documents de l’alta i l’informe de la visita, on mencionava que tenia dolor d’abdomen, “i en cap moment m’havien preguntat pel motiu de la visita”.

Va ser en aquell moment en el qual en Rachid va decidir demanar-li a un amic d’anar a l’hospital de Salitas de la Zarzuela, a Madrid. “Un amic em va portar amb cotxe al centre mèdic i el viatge va valer la pena perquè em van fer tot el tractament que requeria”, va exposar. I va afegir que també li van fer la prova de la Covid-19 “perquè si no durant les proves podria infectar els aparells de la colonoscòpia i la gastroscòpia, tot i que fins dilluns no tindré els resultats i no faré les proves.”

Per tot el que va passar a Salamanca, ahir en Rachid va fer els tràmits de la denúncia al centre mèdic davant la policia nacional, ja que vol que quedi constància dels fets i “perquè ningú es torni a trobar en una situació semblant, ja que és injust i cap persona es mereix un tracte com el meu. Encara menys per qüestions religioses i d’odi”.