Cinc detinguts per entrar en una casa i agredir l'inquilí

Actualitzada 01/05/2020 a les 16:11

Redacció Andorra la Vella

La policia ha detingut a cinc persones per entrar per la força en un domicili particular, amenaçar i agredir al seu inquilí. Els fets van tenir lloc entre la nit de dimecres i dijous, on, segons fonts policials, els motius de la baralla haurien estat econòmics. Els arrestats han passat aquesta tarda a disposició judicial, imputats per diversos càrrecs.

