Apapma alerta d'un visó americà perdut

Actualitzada 01/05/2020 a les 10:07

Eva Bosch Andorra la Vella

L'Associació Protectora d'Animals, Plantes i Medi Ambient d'Andorra (Apapma) continua amb la recerca d'un visó americà domèstic que s'hauria perdut, ja que es tracta d'una espècie que no és autòctona. Fa dos dies s'alertava d'albiraments de llúdrigues joves, però els ecologistes s'han adonat que es tractava d'un visó americà perdut, motiu pel qual ha fet una crida a la població, alertant que si se'l veu, es notifiqui al Cos de Banders per tal de capturar-lo i cercar els seus propietaris. Algunes persones han compartit a través de Twitter imatges i vídeos de l'animal albirat a diferents zones del país, com Arans o la zona de les Salines, a Ordino.