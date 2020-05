Andorra suma la víctima 43 per coronavirus

Un home de 71 anys que estava ingressat a cures intensives per la infecció ha traspassat avui

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 01/05/2020 a les 13:14

Un pacient amb la Covid-19 de 71 anys que estava ingressat a la unitat de cures intensives ha mort en les últimes hores a causa de la malaltia. La defunció d'avui eleva el total de víctimes per l'epidèmia a 43 contagiats per coronavirus.

Salut va informar ahir que hi havia 14 malalts a l'UCI i que hi havia vuit afectats que requerien ventilació mecànica i un total de 745 casos acumulats de diagnòsticats amb el virus, dels quals 278 es mantenien actius.