Sortides de més temps i per fer més esports la setmana vinent

Joan Martínez Benazet ha explicat que el bon comportament de la corba epidemiològica fa que s'autoritzi fer noves activitats

Sortides de més temps i per fer més esport la setmana vinent Martínez Benazet i Espot han visitat aquest matí l'operatiu de tests als voluntaris a Escaldes Fernando Galindo

Actualitzada 30/04/2020 a les 18:22

El comportament epidemiològic de la Covid-19 "és molt correcte", la corba es continua aplanant i per això el ministeri de Salut treballa per "fer algunes excepcions més perquè les persones puguin gaudir de més activitats, de més distància i de més temps" a partir de la setmana vinent, segons ha anunciat Joan Martínez Benazet, que no ha precisat quins canvis s'aplicaran però ha incidit que "hi haurà una mica més de llibertat de més passeig, amb més temps i més tipus d'esports". El titular de la cartera ha remarcat que aquestes bones xifres de poca incidència de la malaltia s'estan produint quan ja fa 14 dies que es van autoritzar les sortides de la població en dies alterns durant una hora i quan han passat 11 dies des de que van reobrir algunes activitats econòmiques "i permetrà que dilluns obrin més activitats". El ministre Eric Jover no ha volgut donar detalls dels sectors que podran tornar a la feina a partir del 4 de maig ni si un és la construcció com estava previst i ha indicat que hi haurà "una compareixença immnent" per explicar com es desenvoluparà la fase 2 que ha de començar dilluns vinent.

