Salut informarà sobre el resultat del primer test

Els voluntaris es faran el test d’anticossos aquest matí a Escaldes i rebran una formació

Actualitzada 30/04/2020 a les 06:19

Anna Ribas Andorra la Vella

Els ciutadans que decideixin fer-se la prova d’anticossos podran saber el resultat del primer test. Així ho va assenyalar ahir el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, que va indicar que aquesta decisió ve motivada per l’interès de la societat per saber el primer resultat i després que l’equip tècnic hagi valorat que proporcionar aquesta informació finalment no suposarà gaire “dificultat operativa”. Així doncs, el ministre va explicar que “es trucarà a tothom que es faci el test i es donarà una informació preliminar que no serà concloent fins que no es faci el segon test”. En aquest sentit, va remarcar que “el resultat vàlid és la suma de les dues proves perquè ens podem trobar amb un negatiu en els dos anticossos en la primera prova i que la persona estigui malalta perquè el cos no desenvolupa IGM –els primers anticossos– fins que no passen cinc dies de la infecció”.

Amb tot, però, va recalcar que si en el primer test es detecta un positiu en les IGM, “s’interpretarà que hi ha una infecció activa i a aquesta persona se li completarà el diagnòstic amb una PCR i es confinarà aquesta persona i els seus contactes”. En aquesta línia, va destacar que el cribratge massiu implicarà un augment dels casos de cara a la setmana que ve i que, per aquest motiu, s’informarà separadament de les dades procedents dels tests d’anticossos: “Serà complicat sumar les dues dades perquè podrien fer semblar que hi ha un pic de la malaltia, semblaria un rebrot.” “Ben aviat parlarem de les dues dades: les que deriven de l’assistència a les persones que presenten símptomes i la de les persones malaltes que detectarem amb el cribratge”, va aclarir.



Tests als voluntaris

Ahir al matí es van començar a fer els tests als bombers i a les seves famílies a l’stoplab del parc de bombers i es va continuar amb les proves del personal del SAAS. Avui serà el torn dels voluntaris que faran el cribratge massiu a la població: se’ls ha citat de les vuit a les onze a la zona de control d’Escaldes i després del test se’ls farà una petita formació perquè sàpiguen les tasques que desenvoluparan. A més, hauran de donar el carnet de la CASS dels seus convivents, a qui es farà el test entre dissabte i diumenge.



Sense contagis des de dilluns

Ja fa tres dies que la xifra de contagis es manté en 743 i els casos actius no paren de disminuir, a hores d’ara n’hi ha 278. Per contra, ahir es va haver de lamentar una nova mort d’una resident de Salita de 92 anys que es trobava ingressada a l’hospital; una defunció que eleva la xifra de víctimes a 42, mentre que ja són 423 les persones que han superat la malaltia. D’altra banda, el ministre va informar que hi ha 43 sanitaris infectats i cinc efectius dels cossos especials.

Pel que fa a les hospitalitzacions, va detallar que hi ha 25 persones ingressades: 10 a planta i 15 a la unitat de cures intensives, 8 de les quals es troben en una situació d’intubació i ventilació mecànica, mentre que dues s’han pogut extubar en les últimes hores. Quant al centre sociosanitari El Cedre, actualment hi ha 26 positius, vuit dels quals provenen de Salita i un de l’hotel Fènix, i set persones convalescents que esperen la doble negativització de les PCR per poder tornar al seu domicili. Altrament, Benazet va informar que des que es va iniciar la pandèmia s’han fet un total de 3.750 PCR al Principat.