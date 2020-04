Salut actualitza els criteris de notificació de malalties

Actualitzada 30/04/2020 a les 06:46

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha actualitzat els criteris de notificació de les malalties considerades infeccioses per incloure-hi la Covid-19. Amb aquestes mesures s’obliga tots els professionals de la salut a notificar els brots i les situacions epidèmiques en un màxim de 24 hores. També, en el cas de les malalties nominals s’han de notificar en un termini màxim de 48 a 72 hores.

Tal com estableix l’ordre ministerial publicat ahir al matí al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), els casos de malalties urgents, com poden ser el xarampió, l’ebola o la diftèria, entre els quals també s’ha inclòs el coronavirus, s’han de notificar amb caràcter d’urgència i pel mitjà més ràpid possible, d’acord amb el procediment establert pel ministeri encarregat de la salut i aportant les dades epidemiològiques bàsiques que siguin requerides en cada cas.

En els casos de malalties de declaració nominal, com qualsevol tipus d’hepatitis, legionel·losi, meningitis o fins i tot la tuberculosi, el termini s’amplia, a excepció que s’identifiqui un factor o una situació de risc per a la salut pública col·lectiva.

En el butlletí s’especifica que en cas d’incompliment del que estableix aquesta ordre ministerial, dona lloc a la imposició de les sancions, les quals es tradueixen en multes segons la graduació de les infraccions, sent les més lleus de fins a 1.000 euros i les més greus des de 20.001 euros fins a 100.000 euros, tal com s’exposa a la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989.

Aquesta mesura de vigilància té per objecte identificar i controlar en temps oportú les amenaces per a la salut de la població ocasionades per malalties infeccioses, així com les situacions epidèmiques de risc.