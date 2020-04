L'any passat es van produir un total de 535 naixements dins de la població resident al Principat

El santuari de Meritxell ha esta tradicionalment un dels lloc preferits per casar-se per l'església.

La majoria de la població continua apostant pel casament per la via civil. El darrer informe del departament d'Estadística del Govern d'Andorra constata que les bodes per l'església segueixen sent una minoria amb un total de 34 casos el 2019, mantenint una xifra molt similar als darrers anys, mentre que 291 parelles (12 del mateix sexe) van optar per un casament civil, confirmant la tendència a l'alça. En total, es van produir 325 bodes el 2019, mentre que per contra es van registrar 14 divorcis i 47 separacions.

Per altra banda, la nota d'Estadística també ha informat que l'any passat es van comptabilitzar 535 naixements dins de la població resident al Principat, dels quals 262 van ser nens i 273 nenes. En aquest sentit, Andorra la Vella, amb 140 nadons, va ser la parròquia amb més nouvinguts, seguida d'Escaldes-Engordany, amb 110, mentre que Ordino, amb 33, es va situar a la cua. Pel que fa a les edats de les mares, la mitjana ha estat de 32,82 anys, amb una taxa de fecunditat de 28,43 nadons per 1.000 dones d'entre 15 i 49 anys. Destaca també que cinc naixements han estat de mares d'entre 15 i 19 anys, o més petites, i tres de majors de 45 anys.

Durant el 2019 també es van comptabilitzar 300 defuncions de residents, 160 de les quals d'homes i 140 de dones. L'edat mitjana dels difunts va ser de 72,26 anys pels homes, mentre que per a les dones va ser de 78,51 anys, amb una taxa de mortalitat de 3,87 difunts per cada 1.000 habitants.

