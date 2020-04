Mor el noi de 16 anys de l'incendi a Escaldes

L'hospital ha confirmat la defunció de la tercera víctima de l'accident que es va produir dissabte en un edifici de l'avinguda Carlemany

Incendi a Escaldes L'edifici de l'avinguda Carlemany que va patir l'incendi dissabte passat Fernando Galindo

Actualitzada 30/04/2020 a les 20:06

Redacció Andorra la Vella

El noi de 16 anys que es trobava a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital de Nostra Senyora de Meritxell arran de l'incendi que es va produir dissabte en un edifici de l'avinguda Carlemany, a Escaldes, ha mort aquesta tarda. El centre hospitalari ha anunciat la seva defunció, la qual es converteix en la tercera després que també perdessin la vida un veí que es trobava dins l'immoble en el moment dels fets i la mare del jove, que també estava a l'UCI ingressada. Les darreres informacions sobre el jove que havia facilitat l'hospital eren que el seu estat de salut era molt delicat, però que continuava estable tot i la gravetat, i amb pronòstic reservat. El noi seguia intubat i amb respiració mecànica, però no havia registrat cap empitjorament. Tant ell com la seva mare es trobaven al quart pis del bloc de Carlemany quan es van produir els fets i, segons fonts oficials, van quedar atrapats en obrir un moment la porta, que ja no van poder tornar a tancar perquè el fum els ho va impedir. El jove de 16 anys era jugador de l'equip cadet de l'Inter Club d'Escaldes, que ja ha lamentat la seva mort a través de les xarxes socials.

#4 Sergi

(30/04/20 21:03)



#3 Tuga

(30/04/20 20:33)



#2 Toni

(30/04/20 20:31)



#1 Albert

(30/04/20 19:58)