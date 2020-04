Mor la dona que estava molt greu a causa de l'incendi

Actualitzada 30/04/2020 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

La dona de 42 anys que estava ingressada, en estat molt greu, per les ferides provocades per l’incendi de l’avinguda Carlemany, va morir durant la matinada de dimarts a dimecres. Així ho van confirmar des del mateix hospital. La veïna d’Escaldes, que era de nacionalitat peruana, restava a la unitat de cures intensives i amb ventilació mecànica a causa de la gran quantitat de fum que va inhalar. És la segona víctima mortal que deixa l’incendi que es va produir dissabte passat.

Pel que fa al seu fill, el jove de 16 anys que també estava ingressat a l’UCI de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, al tancament de la present edició el seu estat de salut era molt delicat, però continuava estable tot i la gravetat i amb pronòstic reservat. Segons van informar fonts hospitalàries, el noi continuava intubat, rebent assistència gràcies a la respiració mecànica, i no havia registrat cap empitjorament de la seva condició durant les darreres hores. Tant ell com la seva mare es trobaven al quart pis del bloc de Carlemany.