La represa de l'activitat judicial 'normalitzada' encara està en suspens

Actualitzada 30/04/2020 a les 09:12

Dolors Moreno Andorra la Vella

“No ho sabem.” El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, va afirmar ahir que encara no hi ha una data per a la represa de l’activitat judicial, suspesa arran del confinament excepte pel que fa als serveis de guàrdia i aquells procediments urgents que afecten, per exemple, persones privades de llibertat. Precisament ahir el BOPA publicava un parell de citacions de persones que haurien d’acudir a una vista oral del Tribunal de Corts prevista per a la setmana del 18 de maig. És la setmana que ha d’arrencar la tercera i darrera fase de la represa de l’activitat, però l’executiu ja va deixar clar que estaria dividida en subfases i que tots els negocis i serveis pendents no arrencarien alhora. Així que des del Tribunal de Corts van informar que la data de les visites programades no és definitiva i podria haver de moure’s. I que si s’ha avançat en la qüestió de la citació és perquè s’han de complir els terminis d’avís als afectats.

L’activitat judicial està fent ús durant aquest temps de mesures excepcionals per la Covid-19 de la videoconferència quan es tracta de causes amb presos implicats. Un segon BOPA publicat ahir (extraordinari) també recollia un avís del Govern amb mesures sanitàries recomanades per a l’administració pública i de justícia per evitar els contagis i que estableix, per exemple, que les zones compartides per treballadors i les d’atenció al públic tinguin un 30% d’aforament i que sigui generalitzat l’ús de la mascareta.