La CUP de l'Alt Urgell carrega via Twitter contra l'aeroport

Critica l’alta inversió realitzada per la Generalitat en una instal·lació que només beneficia Andorra

Actualitzada 30/04/2020 a les 06:52

Gerard del Castillo Andorra la Vella

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de l’Alt Urgell ha carregat durament contra l’aeroport d’Andorra-la Seu i la Generalitat arran de l’anunci de la posada en marxa dels sistema GPS, i l’afirmació per part del govern català que la infraestructura augmentarà el seu “atractiu comercial”. En un tuit al seu compte oficial, l’esquerra independentista de l’Alt Urgell es pregunta sobre “l’atractiu de què, per a qui i a quin preu?”, i s’autorespon en una sèrie de missatges en els quals deixa clar que l’únic beneficiat de la infraestructura és Andorra. Primer recorden que més enllà dels 300.000 euros que ha costat que l’aeroport pugui operar amb el sistema GPS, s’han gastat 12 milions d’euros de diner públic i que encara es preveuen “més inversions milionàries”. Asseguren que segons els informes de la Generalitat, el 80% dels beneficis derivats de la infraestructura aniran a Andorra, igual que el 75% dels seus usuaris, i que només uns 20% dels beneficis, en els millors dels casos, es quedarien a Catalunya. Després de criticar que el pressupost català no preveu ni un sol euro per al transport públic i que l’aeroport només rebrà xàrters, sentencien que la prioritat de la Generalitat és “perpetuar un model turístic estacional, d’on Andorra és el gran beneficiari”.

