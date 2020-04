La Cimera agrega una nova reunió al calendari dedicada a la Covid-19

Es farà virtualment i vol aplegar altes autoritats iberoamericanes en matèria de salut

Actualitzada 30/04/2020 a les 06:28

Gerard del Castillo Andorra la Vella

La secretaria pro tempore d’Andorra i la secretaria general iberoamericana (Segib) han proposat dur a terme una trobada addicional en el marc de les altres reunions sectorials programades de la Cimera Iberoamericana del 2020. I ho han fet considerant el nou escenari global sorgit de la crisi provocada per la Covid-19 i els nous desafiaments que es plantegen. En un comunicat conjunt anuncien la proposta de realitzar una reunió addicional virtual d’altes autoritats en matèria de salut, que inclogui figures rellevants en la regió en matèria de la ciència, la tecnologia i la innovació, compartint coneixements en aquests camps, així com pràctiques d’èxit contrastat en la lluita contra la pandèmia i les seves conseqüències.

En el comunicat, signat a Andorra dilluns passat, la secretaria pro tempore i la Segib manifesten la preocupació per la propagació accelerada arreu del món de la pandèmia, que “està afectant de forma dramàtica tots els països iberoamericans, amb un impacte sanitari i socioeconòmic sense precedents recents”. Insten els governs i la ciutadania en general de tots els països iberoamericans “a seguir actuant amb la responsabilitat i amb la solidaritat amb què han fet front a la crisi”.

Asseguren ser conscients de “les dificultats i mancances sanitàries, logístiques i econòmiques que, en major o menor grau, tenen els nostres sistemes de salut per enfrontar la magnitud d’aquesta pandèmia i que, malgrat això, fent front a situacions de manca de mitjans humans i d’equipaments, no han desistit ni un instant en els seus esforços per combatre de la manera més adequada possible aquesta crisi”.

Finalitzen dient que “hem de trobar fórmules solidàries i eficients d’ajuda econòmica perquè els sectors que mantenen una precària economia familiar de subsistència i tots aquells que no tenen els instruments per fer front a aquesta pandèmia puguin suportar la crisi”.

