L'USdA anima a reivindicar-se el dia del treballador

El grup afirma que, amb la situació actual de crisi sanitària. cada vegada hi ha una major distància entre el discurs oficial de Govern i una part important i creixent de la població

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha animat la població a mobilitzar-se l'1 de maig, el dia del treballador, per reivindicar el reconeixement de drets en els tres àmbits elementals, la sanitat, els salaris i pensions decents, en equilibri amb el nivell de vida del país i l'habitatge de protecció pública a preus protegits. El grup ho ha afirmat així en un comunicat, on el Secretari General, Gabriel Ubach, argumentava que la crisi de la Covid-19 ha evidenciat la situació de desigualtat entre la població, "vivim en una Andorra que pels uns, els grans beneficis, pels altres, les penúries, com salaris baixos, pensions de misèria, habitatges extremadament cars i especulatius, i com a colofó ens inventem els ERTOs a l’Andorrana". A més, l'USdA afegeix que cada vegada hi ha una major distància entre el discurs oficial de Govern i una part important i creixent de la població "que pateix en carn pròpia els efectes de les polítiques neoliberals emprades pel govern sense diàleg ni consens amb els diferents actors socials" ni amb la població que literalment no arriba a final de mes o no pot independitzar-se, la que està disposada a confrontar-se amb aquestes polítiques i a lluitar per defensar "un canvi d'aquestes, per defensar els seus drets laborals i socials".