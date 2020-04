L'inici de la construcció dependrà dels contagis

Govern decidirà demà si el sector pot tornar a la normalitat, malgrat que es reserva la possibilitat de tirar-ho enrere segons l’evolució de la pandèmia

Actualitzada 30/04/2020 a les 06:15

Lorena Giménez Andorra la Vella

L’obertura de la construcció prevista per dilluns està a hores d’ara en perill. Durant la reunió del consell de ministres celebrada ahir, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, hauria mostrat les seves reserves de cara a la reactivació del sector per motius sanitaris. A la tarda, el ministre de Presidència, Jordi Gallardo, va anunciar que serà demà quan l’executiu anunciï si es decreta per dilluns la reactivació del sector de la construcció. “Fins divendres no tindrem la certesa que es pugui obrir l’activitat, ja que depèn dels resultats obtinguts durant la primera fase de la reobertura”, va dir el ministre durant el webinar organitzat per la Confederació Empresarial (CEA) per resoldre dubtes sobre la represa de l’activitat. Tot i això, va afirmar que “fins al moment no tenim indicis que hi hagi un augment exponencial dels casos de coronavirus”.

A la reunió del consell de ministres es va decidir que demà s’anunciarà si la construcció torna a la normalitat o no. S’ha de fer abans de diumenge perquè caduca el decret d’aturada aprovat fa dues setmanes. Com que els arguments que va presentar Martínez Benazet són prou vàlids, es va acordar que si s’aprova l’obertura de la construcció es reserven la potestat de fer marxa enrere quant a la decisió depenent de l’evolució de la corba de contagis del cap de setmana.



Obertura diferent

Durant el webinar Gallardo va matisar que l’obertura serà diferent que la que es desenvolupava abans del tancament del sector, ja que s’hauran de seguir els protocols establerts per garantir que no hi hagi un rebrot de contagis. “És important començar dilluns, ja que la construcció té un pes molt important, però també és imprescindible que se segueixin les mesures per assegurar que no caiguem en la relaxació i s’hagi de tornar a clausurar”, va argumentar. Malgrat que va posar en relleu que fins al dia catorze de la reobertura no se sabrà quin impacte ha tingut en la corba de casos, “si generarà un rebrot i de quina magnitud podria ser”.

El ministre va destacar que els sectors associats a la construcció també es reactivaran dilluns perquè “són igual d’imprescindibles per garantir el bon funcionament de l’activitat”. Entre aquestes es troben els lampistes, els pintors i els electricistes, els quals també tenen un protocol de mesures a seguir per evitar la propagació del coronavirus.

Quant a la situació dels treballadors fronterers, el titular de Presidència va indicar que no tindran cap problema per entrar al país, de la mateixa manera que la resta del personal de la Seu d’Urgell dels sectors actius, però “aquells que no ho són hauran de quedar-se confinats durant 14 dies per evitar que propaguin el virus si són portadors”. I va afegir que tots els permisos de treball que han caducat durant aquest període “han estat renovats automàticament, igual que els dels temporers que finalitzaven el 3 de maig”.

La degana del Col·legi d’Arquitectes, Zaira Nadal, va informar que pel que fa a les visites a les obres, “només les realitzarà la direcció facultativa acompanyada de l’encarregat”, i que les reunions “es duran a terme de forma telemàtica”. Nadal va apuntar que una de les preocupacions és la implementació dels protocols, “com s’informarà de les mesures sanitàries de forma correcta als treballadors”. En aquest sentit, el vicepresident de l’Associació de Contractistes d’Obra, Daniel Armengol, va manifestar que dedicaran el dilluns “a fer formació a tot el personal que es reincorpori i qui no compleixi el criteri establert no podrà venir a treballar”.

El president de l’Acoda, Josep Roca, també va expressar que per garantir la seguretat a l’obra “es realitzaran controls de temperatura als operaris i tan sols hi haurà una entrada a l’edificació per assegurar que tothom compleix el protocol”. I va exposar que es milloraran les mesures de seguretat laborals per garantir que no hi hagi accidents que puguin col·lapsar el sistema sanitari.

