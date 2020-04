Errejón no vol ajuts per als “andorrans a l'hora de pagar”

Actualitzada 30/04/2020 a les 06:32

LA REPESA DE L'ACTIVITAT JUDICIAL 'NORMALITZADA' ENCARA ESTÀ EN SUSPENS

“No ho sabem.” El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, va afirmar ahir que encara no hi ha una data per a la represa de l’activitat judicial, suspesa arran del confinament excepte pel que fa als serveis de guàrdia i aquells procediments urgents que afecten, per exemple, persones privades de llibertat. Precisament ahir el BOPA publicava un parell de citacions de persones que haurien d’acudir a una vista oral del Tribunal de Corts prevista per a la setmana del 18 de maig. És la setmana que ha d’arrencar la tercera i darrera fase de la represa de l’activitat, però l’executiu ja va deixar clar que estaria dividida en subfases i que tots els negocis i serveis pendents no arrencarien alhora. Així que des del Tribunal de Corts van informar que la data de les visites programades no és definitiva i podria haver de moure’s. I que si s’ha avançat en la qüestió de la citació és perquè s’han de complir els terminis d’avís als afectats.

L’activitat judicial està fent ús durant aquest temps de mesures excepcionals per la Covid-19 de la videoconferència quan es tracta de causes amb presos implicats. Un segon BOPA publicat ahir (extraordinari) també recollia un avís del Govern amb mesures sanitàries recomanades per a l’administració pública i de justícia per evitar els contagis i que estableix, per exemple, que les zones compartides per treballadors i les d’atenció al públic tinguin un 30% d’aforament i que sigui generalitzat l’ús de la mascareta.

El Principat i la consideració com a paradís fiscal que encara tenen alguns ciutadans estrangers va tenir ahir un petit espai de protagonisme al Congrés dels Diputats espanyol. Va ser el parlamentari de Más País Íñigo Errejón qui en la seva intervenció en la sessió de control al govern de Pedro Sánchez, celebrada a la cambra baixa espanyola, es va referir a Andorra a l’hora de defensar la seva exigència d’excloure dels ajuts públics les empreses espanyoles que recorrin a l’evasió fiscal.Al ple, el portaveu de Más País va plantejar que es posin condicions a les grans empreses per acollir-se a tots els ajuts i “fixar condicions” com ara la de generar ocupació, complir amb el medi ambient o “estar al corrent de tots els pagaments al seu país”, com han fet altres governs europeus. “Un no pot ser espanyol per cobrar i després ser suís o andorrà quan arriba l’hora de pagar”, va criticar l’exmembre de Podem i ara diputat per una nova formació, tot assenyalant que el 2018, segons un informe d’Intermón Oxfam, es xifrava en 3.200 milions d’euros l’evasió fiscal per part d’empreses de l’IBEX-35 espanyol, a través de fins a 800 de les seves filials.“Es pot comprometre al fet que les ajudes públiques seran únicament i exclusivament per a les grans empreses que tinguin tots els seus pagaments fiscals a Espanya i no s’acullin a paradisos fiscals?”, va plantejar Errejón.Sánchez va evitar contestar a la demanda assegurant que “empatitza” amb “la demanda de justícia social per part de la ciutadania” i que, per això, el gros de la línia de liquiditat facilitada es dirigeixen a pimes i autònoms.