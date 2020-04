La llei dels ERTO entra en vigor

La normativa és aplicable a partir d'avui després d'haver estat signada pels Coprínceps i haver sortit publicada al BOPA

Entra en vigor la llei dels ERTO El cap de Govern, Xavier Espot, durant el debat de la llei Òmnibus al Consell General Fernando Galindo

Andorra la Vella

Entra en vigor per primera vegada en l'ordenament jurídic del país la llei de la suspensió temporal de contractes de treball i la reducció de la jornada laboral, coneguda com ERTO, aprovada el 18 d’abril d'enguany pel Consell General. Tal com estableix la llei publicada aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de la Covid-19, és un mecanisme que ha de permetre evitar "els acomiadaments de les persones assalariades i la destrucció del teixit productiu d’Andorra", malgrat la suspensió de l’activitat de moltes empreses fins que finalitzi la situació d’emergència sanitària, "i acompanyar-les a elles i els seus treballadors en el període de reactivació que tindrà lloc amb posterioritat, mitjançant mecanismes justos i equitatius".

El treballador al qual se li ha aplicat la suspensió temporal del contracte de treball o la reducció de la jornada laboral percebrà una prestació que s’ha calculat prenent en compte les persones amb els salaris més baixos i, per tant, amb un risc més gran de vulnerabilitat. La reducció serà percentualment menys important per als salaris baixos que per als salaris alts i, des d’un criteri de justícia social, s’ha decidit no tenir en compte per calcular la prestació la part del salari que superi el doble del salari mitjà. Les prestacions que són a càrrec del Govern les satisfarà directament la CASS, mentre que les prestacions i els salaris que són a càrrec de l’empresa els assumeix l’empresa. L’import equivalent al salari mínim interprofessional (1.083,33 euros) serà percebut íntegrament, sense perjudici de la retenció de la cotització a la CASS. En cas que el salari fix de la persona estigui situat entre el salari mínim interprofessional i el salari mitjà (2.129,44 euros) es reduirà: un 30% quan el màxim que es cobri siguin 1.432,03 euros, un 40% quan el màxim estigui en els 1.780,74 euros, i un 50% en el cas que el màxim percebut sigui 2.129,44 euros. Pel que fa als sous que se situen entre el salari mitjà i el doble del salari mitjà (4.258,88 euros), es reduirà un 70% entre 2.129,45 euros i 2.839,25 euros, 80% entre 2.839,26 euros i 3.549,07 euros i 91% entre 3.549,08 euros i 4.258,88 euros. Per a aquells assalariats que superin el doble del salari mitjà no es tindrà en compte per calcular la prestació de la part del salari que percebi.

Quant al pagament dels locals per a negocis, es redueix fins al 100% de la renda dels locals amb l'activitat suspesa, en règim de guàrdia i permanència, mentre que els locals que poden romandre oberts es beneficiaran d'una reducció del 80% en lloc del 50%. A més, un cop s’aixequi la suspensió de l’activitat o el règim de guàrdia i permanència, s’apliquen unes reduccions de la renda que s’aniran minorant progressivament i de forma escalada durant un període d’entre un i tres mesos segons el cas fins a arribar a la renda contractual vigent. Quant a la reducció de la renda dels habitatges, es preveu que els treballadors afectats per aquestes mesures, o que hagin estat acomiadats i percebin l’ajut per desocupació involuntària, o els autònoms amb una activitat suspesa, puguin beneficiar-se d’una reducció de la renda del seu habitatge de lloguer equivalent a la reducció salarial aplicable a la persona que cobra el salari mitjà.