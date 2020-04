Els temporers podran eximir-se de la renda del contracte de lloguer al maig

Actualitzada 30/04/2020 a les 06:17

EMISSIÓ DE BONS DE 125 MILIONS

Paral·lelament, el ministre portaveu, Eric Jover, va anunciar ahir una nova emissió de deute de 125 milions d’euros amb l’objectiu de finançar “les despeses extraordinàries” originades per la crisi de la Covid-19. Cadascun dels bons tindrà un valor de 1.000 euros i tindrà una durada de dotze mesos amb uns interessos associats del 0,5%. “És un esforç que es veurà recompensat”, va assegurar Jover, qui va referir-se als bons com “un producte competitiu del mercat financer”. Els bons estaran disponibles a partir del 30 d’abril fins al 25 de maig. En aquest sentit, tot i mostrar-se “convençut” que s’esgotaran els recursos d’aquesta emissió de bons, Jover va catalogar “d’alternativa imminent” la utilització de més fons d’Andorra Telecom i FEDA.

Als prop de 2.000 temporers argentins que resten atrapats al Principat se’ls renovarà automàticament el contracte d’arrendament fins que tinguin la possibilitat de tornar al seu país d’origen i, a més, podran eximir-se “de manera parcial o total” de la renda del mes de maig, segons va informar ahir en roda de premsa el ministre portaveu, Eric Jover. Per optar a aquest tipus de prestació, els treballadors forans que tinguin un contracte de lloguer amb finalització durant el període de la crisi sanitària hauran d’acreditar que es troben en una situació de “dificultat econòmica”. En concret, hauran de justificar que “no disposen d’ingressos o estalvis suficients” –excepte els destinats per a les despeses de viatge per tornar al seu país– i que tampoc reben ajuts de qualsevol entitat pública, ja sigui andorrana o estrangera, per fer front a la renda contractual.A més, també hauran de demostrar, mitjançant una declaració jurada de la persona interessada, que no han pogut tornar al seu país d’origen per causa del tancament de les fronteres o les restriccions de mobilitat internacional i que, un cop tinguin garantida la repatriació, es comprometen a desocupar l’habitatge en un termini de 24 hores.En cas de donar-se aquestes condicions, llavors seria el Govern qui assumiria les despeses generals en concepte de danys i desperfectes dins l’habitatge en qüestió, mentre que els comuns cobririen els subministraments bàsics, com és el cas de la calefacció, la llum o internet. Consegüentment, el ministre portaveu també va anunciar la pròrroga dels permisos de treball i residència, que expiraven el 2 de maig, per a dues setmanes més, és a dir, fins al 15 de maig.D’altra banda, aquesta matinada estava previst que sortís des de París el primer dels tres vols que hi ha programats per als propers dies amb destí l’aeroport d’Ezeiza a Buenos Aires. En aquest sentit, un total de 102 persones haurien marxat pels volts de dos quarts de dues en cinc autobusos, amb una ocupació mitjana de 20 persones per preservar el distanciament social, en direcció Tolosa. El transport fins a la capital del Llenguadoc ha estat llogat pel Govern i el consolat argentí de Barcelona. Un cop a Tolosa, a les sis del matí, tenien programat un vol a París per fer l’escala. Així mateix, demà hi ha agendat un vol humanitari des de Madrid amb 20 argentins i l’endemà, dissabte, un altre des de Barcelona amb 30 argentins.Finalment, el ministre portaveu va afirmar que el departament d’Immigració obrirà durant aquesta situació de crisi econòmica una nova quota amb 450 lloc de treball, dels quals 351 són de modalitat de residència i treball. Aquesta xifra suposa la meitat de permisos respecte al 2019.