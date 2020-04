Els Estats Units superen el milió de contagis i les 57.000 defuncions

A Espanya pugen lleugerament les defuncions a 325 i es registren més de 210.000 contagiats

Agències Andorra la Vella

Els Estats Units superen el milió de contagiats per coronaviurs, segons el recompte de la John Hopkins University. El país aconsegueix aquest rècord en l’àmbit global, juntament amb més de 57.000 difunts. Unes dades que es contraposen amb el procés de reobertura de l’economia, que malgrat que la propagació del virus s’hagi alentit continua estenent-se pel país.

Els primers contagis al país nord-americà es van produir a final de mes de gener. El 10 d’abril es va sobrepassar el nivell dels 500.000. La mateixa xifra que es va aconseguir en dos mesos i mig ara s’ha aconseguit en poc mes de dues setmanes.

Unes dades que malgrat que van en davallada, també són importants als països veïns. En aquest sentit, a Espanya, que es troba en segona posició a escala mundial, ahir va registrar 325 nous morts pel nou coronavirus. Encara que es tracta d’un lleuger repunt respecte als 301 registrats dimarts, va ser la millor dada des del dia 21 de març. El mateix succeeix amb els nous contagis, ja que ahir es van registrar un total de 2.144, malgrat superar àmpliament la xifra de les dues jornades anteriors.

Per primera vegada des que va començar la propagació de l’epidèmia al país, els casos actius, 103.970, representen menys del 50 per cent del total de casos confirmats per PCR, que ascendeixen ja a 212. 917, als quals caldria sumar els més de 20.000 casos detectats a través d’anàlisis serològiques de persones que presentaven anticossos per haver passat ja la infecció.

Al país francòfon, aquest es troba entre els països del món amb més morts amb coronavirus. Ja s’han registrat 23.660 morts amb més de 129.000 casos, malgrat estar en confinament des del 17 de març i amb previsió que a partir de l’11 de maig es comencin a aixecar les restriccions.

Pel que fa a Europa, la dada global s’apropa als1.100.000 contagis de la Covid-19 i supera les 120.000 morts, segons les últimes dades publicades ahir pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Concretament, es registren 1.097.667 casos positius i 122.757 defuncions. Després d’Espanya, Itàlia és el segon país amb més casos, amb gairebé 202.000 contagis, seguit del Regne Unit, amb més de 160.000 casos. En tercera posició es troba Alemanya amb prop de 158.000 casos confirmats, seguit de França i també Bèlgica amb amb més de 47.000 persones contagiades.