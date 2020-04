Els comerços han d'informar des d'avui dels preus als aparadors

Acaba la pròrroga de dotze mesos que el Govern va donar als establiments per adaptar-se a la normativa aprovada el 2019

Actualitzada 30/04/2020 a les 06:56

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Els comerços estan obligats a partir d’avui a informar dels preus dels productes que tinguin exposats als aparadors exteriors dels establiments. També han d’informar del preu dels productes que tinguin exposats a l’interior i, quan calgui, dels preus per unitats de mesura dels productes oferts pels comerciants als consumidors. Ho estan després que el Govern publiqués ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el decret que dona per finalitzada la pròrroga de sis mesos que l’executiu va donar als comerciants per adaptar-se al reglament sobre la informació de preus dels productes que es va aprovar l’abril del 2019. El mes de novembre, el Govern va aprovar un nou decret amb l’objectiu d’ampliar el termini a un any i respondre, d’aquesta manera, “a la demanda de diverses associacions i representants de les associacions del teixit comercial andorrà”.

Un cop publicat ahir al BOPA el nou decret, les botigues estan obligades a informar dels preus dels productes que tenen a l’interior i als aparadors exteriors amb la finalitat “de millorar la informació que els consumidors reben i garantir una compra segura i transparent”.

Queden dispensats de l’obligació d’incloure el preu, per raons de seguretat, les joieries, les pelleteries, les rellotgeries, les bijuteries i els establiments sanitaris. Així mateix, es pot dispensar d’aquesta obligació els establiments comercials que exhibeixen als aparadors mercaderies que, pel preu elevat, poden ser causa objectiva d’inseguretat per als establiments en qüestió.

Aquesta nova norma es va aprovar fa un any per donar compliment al pla estratègic de turisme de compres i determinar que qualsevol establiment està obligat a indicar de manera inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible els preus dels productes que té a la venda. Una obligació que es feia extensiva als productes que els comerços tenen a la venda, ja sigui dins del propi establiment, ja sigui en els aparadors, tant si es tracta de productes alimentaris com no alimentaris.

Està per veure si els comerços que tenen permís per obrir en no veure’s afectar per les mesures decretades pel Govern per la crisi sanitària provocada pel coronavirus estan preparats per assumir una mesura que no per sabuda pot haver-los agafat de sorpresa, més preocupats per subsistir que no pas per reformar els aparadors i adaptar-los al reglament.

Cal recordar que incomplir el reglament que s’ha desenvolupat arran de la Llei de comerç aprovada pel Consell General el 2013 pot suposar sancions econòmiques segons la gravetat de les infraccions comeses.