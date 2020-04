El SAAS crea un dispositiu per obrir portes i reduir possibilitats de contagi

El Dr. Ángel Seara, cap del Servei de Diagnòstic per la Imatge, ha dissenyat l'aparell amb la impressora 3D del laboratori de l'hospital

El SAAS està treballant en un pla per tornar a reprendre la resta de funcions de l'Hospital de Nostra Senyora de Mertixell que s'han ajornat durant aquestes setmanes de pandèmia. S'estan preparant mesures per tal d'evitar un rebrot de contagis dins dels centres sanitaris en la represa de l'activitat habitual i aquesta tarda han dissenyat un aparell que pot ajudar. Es tracta d'un dispositiu per obrir les portes i d'aquesta manera reduir la possibilitat de contaminar-se amb les manetes. El Dr. Ángel Seara, el cap del Servei de Diagnòstic per la Imatge, ha estat qui ha produït laprimera mostra a través de la impressora 3D del laboratori de l'hospital. Posteriorment, el SAAS ha publicat a les xarxes diverses imatges de com ha quedat el dispositiu, amb el qual es vol contribuir al retorn de la normalitat.