El Govern vol situar Andorra en les fases de mobilitat inicials dels països veïns

LA PROPOSTA DEL GOVERN DE CONCENTRACIÓ NO REP SUPORT DE LA CLASSE POLÍTICA

La proposta de fer un Govern de concentració que va llançar l’excap de Govern Toni Martí no va tenir una bona resposta per part dels diferents grups de l’arc parlamentari. En aquest sentit, el president de Liberals i ministre de la Presidència, Jordi Gallardo, va dir que “no n’hem parlat ni a nivell de partit ni de Govern. Considero, modestament, que estem fent una bona gestió de la situació. Segurament tot és millorable, però la gestió és correcta. A més a més, el que cal fer és buscar el consens entre els grups per aprovar els projectes legislatius”. En una manera similar es va manifestar Raül Ferrer, de Ciutadans Compromesos, que va dir que “ara no toca. És el moment que estiguem units i entre tots tirem el país endavant. Ja hi haurà temps de fer política”. Mentre que tant Demòcrates com el PS van declinar comentar la proposta, ja que segons DA “aquesta és una situació que depèn de Govern” i els socialdemòcrates van dir que “no comentem propostes que no són oficials”. Finalment, l’excap de Govern Jaume Bartumeu va manifestar que “ara no és el moment de fer política ni de canviar el Govern. Sinó que és el moment de parlar de com es reprendrà l’activitat econòmica”.

La dependència d’Andorra envers el transport terrestre ve condicionada inexorablement per la mobilitat d’Espanya i França. És per aquest motiu que amb l’anunci de les fases de desescalada dels països veïns, el Principat vol obrir-se un espai en aquests programes de desconfinament per accelerar “a màxima velocitat” la represa econòmica, tal com va anunciar ahir el ministre portaveu, Eric Jover. “Hem de lligar la cooperació entre els països per incloure Andorra entre les primeres fases de mobilitat”, va manifestar Jover.Tot i que el ministre va reiterar que l’evolució de la situació sanitària marcarà el calendari per aixecar la restricció a les fronteres, el portaveu de l’executiu va assegurar que es mantenen contactes a banda i banda de les duanes per estudiar les possibilitats que ofereixen les diferents fases de desescalada programades pels països veïns. D’aquesta manera, Jover va insistir que, independentment de la data en la qual es reprenguin els desplaçaments internacionals, l’aposta del Govern per a aquest estiu serà la d’atreure visitants espanyols i francesos. “La campanya sabem que hi serà. Andorra Turisme posarà en funcionament una campanya potent perquè un cop la mobilitat es pugui reprendre el turisme de proximitat es pugui activar al més aviat possible. Les campanyes publicitàries seran presents de manera ambiciosa”, va sentenciar Jover.Cal recordar que pel que fa a la desescalada al país del sud, el govern espanyol va decidir que la unitat de referència serien les províncies i les illes. En aquest sentit, el pla estableix que només es pugui sortir d’aquests territoris de manera excepcional, però que, en canvi, les persones es puguin moure lliurement dins de la província a partir de la fase 1, que es preveu de cara a la segona meitat de maig. Per tant, no es podrà viatjar per l’Estat fins que la província d’origen i la de destí hagin acabat el pla de desescalada, ja que cada 14 dies s’informarà de quines províncies poden passar a la següent fase de desconfinament en funció de les dades epidemiològiques. De cara a l’exterior, el govern espanyol encara no es mulla sobre la possibilitat de viatjar a l’estranger, ja que ho decidirà de forma “coordinada” amb la resta de països europeus.Pel que fa a França, a partir de l’11 de maig, tal com va anunciar el primer ministre, Édouard Philippe, es permetran trajectes en un radi de desplaçament màxim de 100 quilòmetres dins del territori gal. Així mateix, es podrà excedir aquesta distància en casos de força major amb la corresponent certificació, però en cap cas amb finalitats d’oci o lúdiques.