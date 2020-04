El contacte català que va fer d'enllaç en la compra dels tests

Juan Ignacio Martínez Roldán explica que "no ha fet un bon negoci" amb la transacció, la qual ha estat la més gran que ha fet fins el moment

Juan Ignacio Martínez Roldán Juan Ignacio Martínez Roldán. Llibert Teixidó

Actualitzada 30/04/2020 a les 13:36

Redacció Andorra la Vella

Juan Ignacio Martínez Roldán és el contacte català de confiança que ha fet d'enllaç amb el Govern d'Andorra per comprar els tests d'anticossos massius a la Xina. Es tracta d'un barceloní de 61 anys que porta mitja vida a la Xina, tot i que ara està confinat a Sitges, i que avui ha estat entrevistat a la contraportada de La Vanguardia. En aquesta, explica que no ha estat un bon negoci per a ell la venda dels 150.000 tests, la seva comanda més gran fins ara. "L'important en el cas d'Andorra és que sí tenen una estratègia de per què fan els tests; perquè serviran i com els desenvoluparan. L'han ofert als seus ciutadans i s'ha apuntat tota la població", indica Martínez Roldan en l'entrevista.

En aquesta destaca la poca confiança que poden generar de vegades els xinesos. "Sap vostè el que és enviar mitjançant algú gairebé un milió d'euros en bitllets a un senyor xinès que no coneixes sense cap garantia i esperar que compleixi la seva part..." comenta el català, que afegeix que "són moltes nits sense dormir i porto un triple bypass. I pensi que una vegada a Europa, si el camió passa per França i se n'adonen, el consiquen".

Martínez Roldán va estudiar medicina i té un màster d'administració d'empreses a Esade, a partir del qual va muntar una empresa de visió artificial que va acabar "sent una potència exportadora" líder al seu sector, amb exportacions a més de 30 països. Posteriorment la va vendre i va anar a Harvard, amb la intenció de recalar a la Xina, cosa que va acabar fent amb l'obertura d'un centre a Xangai, en el qual "volia ser dels primers en estudiar". "Sabia que el segle XXI seria el de la Xina", assegura en la conversa. Allà va crear una xarxa de contactes i explica que té un cercle de confiança al ministeri de Salut xinès, entre els fabricants i l'Hospital Beijing Medical College. Una vegada a Catalunya, on va tornar quan va començar el confinament a Europa, va localitzar les empreses que fabricaven els tests tecnològics i PCR ambulatoris per a la Covid-19. "Haguessin evitat l'errada a les residències d'avis", justifica Martínez Roldan.

El català també explica que cada fabricant xinès manufactura al voltant d'un milió de tests diaris. A més, destaca la complexitat del sistema financer de la Xina. "No hi ha crèdit i has d'anar a comprar-los amb els diners a la boca, literalment. El mateix passa amb els tests, si no els pagues per avançat, no els fabriquen, i encara pagant-los se'ls pot endur un altre", comenta Martínez Roldán, que afegeix que les dificultats s'estenen al transport. "Vaig reservar la bodega d'un avió del que em van fer fora per posar un altre importador. Un govern, van parlar amb Pequín i es van quedar el meu avió", detalla.

