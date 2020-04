El cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, creu que és la manera de reactivar l'economia de cara als pròxims anys, modificant el marc pressupostari i estudiant quines partides quedaran afectades

El comú d'Ordino obre la porta a l'endeutament El cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, i la consellera de la minoria socialdemòcrata, Sandra Tudó, en un consell de comú Fernando Galindo

Actualitzada 30/04/2020 a les 15:24

Òscar Serrano Andorra la Vella