Consellers del PS de la capital creen una bústia de propostes

Actualitzada 30/04/2020 a les 06:45

Redacció Andorra la Vella

Els consellers del PS+I d’Andorra la Vella han creat una bústia per conèixer les afectacions i les propostes dels ciutadans. Per aquest motiu, han posat a la disposició de la població els seus correus electrònics perquè que els facin arribar les necessitats que detectin, les actuacions i propostes que considerin escaients, els dubtes i els neguits que tinguin respecte a la situació actual. Els consellers remarquen que el comú ha de poder mostrar la capacitat de resposta ràpida, ja sigui a través dels serveis que s’ofereixen actualment o amb la creació d’altres serveis, si fos necessari.

Tanmateix, van informar que la nova dinàmica de gestió comunal a través de juntes de govern ampliades va finalitzar la setmana passada amb la derogació del decret de modificació de la composició d’aquestes. I que la cònsol, Conxita Marsol, no veu necessària la presència dels consellers de la minoria.