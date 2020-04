Andorra la Vella preveu reduir tres milions del pressupost

La cònsol major, Conxita Marsol, ha anunciat que les obres als Serradells es podrien iniciar la setmana que ve en funció de la represa de l'activitat en el sector de la construcció

Actualitzada 30/04/2020 a les 14:51

Martí Pons Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella té prevista una reducció de 3 milions d’euros pel que fa a la partida pressupostària del 2020. Així ho ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, durant la sessió de comú celebrada aquest matí al Centre de Congressos de la capital. La cònsol ha explicat que a causa de la Covid-19, la corporació té la necessitat de modificar el pressupost, tot i que encara estan amb reunions avançant amb el tema. “Pensem que encara tenim temps per prendre decisions al respecte” ha subratllat. Amb això, ha informat que els caps d’àrea estan treballant per buscar aquesta reducció i d’aquesta manera “buscar un equilibre entre els ingressos i les despeses”. La màxima responsable del comú també ha explicat que la setmana que ve es podrien iniciar les obres al Centre esportiu dels Serradells, adjudicades per 4,1 milions d’euros a Locubsa a principi de març, tot i que “cal veure si el sector de la construcció es reprèn aquest pròxim dilluns tal com està previst”.

