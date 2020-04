Salut donarà el resultat del primer test als ciutadans

Martínez Benazet remarca que la informació definitiva serà la que doni el segon cribratge

Salut donarà el resultat preliminar del primer test als ciutadans El ministre de Salut durant la compareixença diària per la crisi sanitària SFGA

Actualitzada 29/04/2020 a les 20:39

El ministre de Salut ha anunciat que es facilitarà als ciutadans el resultat després del primer test d'anticossos amb "una informació preliminar que no serà concloent fins fer-ne el segon" després que hagi estat una petició recurrent de part de la població i que l'equip tècnic hagi decidit que es pot donar. Joan Martínez Benazet ha remarcat que no es donaran dades concretes de la prova i "que un negatiu en la primera fase no exclou que puguem estar malalts" segons mostri la segona extracció i ha recalcat que la persona persona no s'ha de preocupar per aquesta primera informació "perquè no és trascendent perquè se'l descarta com a malalt però no és definitiu" insistint que és necessari analitzar-lo en conjunt amb el que es detecti en la segona ronda. La informació específica es donarà en el cas que el nivell d'IGM sigui positiu perquè vol dir que la persona pot estar en la fase activa de la Covid-19 i és necessari activar el protocol per a sospita de casos, fer una PCR per confirmar el diagnòstic i tractar i aïllar el pacient. I ha incidit que pel descens dels contagis es pot dir que "l'epidèmia està bastant controlada" però el coronavirus segueix actiu i per això es vol actuar per "identificar els malalts i apartar-los de la cadena de transmissió" i així l'afectació serà mínima i "tindrem capacitat per diagnosticar més ràpid".

Martínez Benazet ha explicat que avui s'ha aprovat al consell de ministres el decret de l'estudi serològic mitjançant el doble tests d'anticossos a la població on s'especifica que la finalitat és quantificar la població afectada ara i l'evolució amb l'aïllament i el tractament dels casos que es trobin, a més de ser la base per prendre decisions per al desconfinament i per al canvi de model fins al confinament selectiu dels infectats. El document recull que es tracta d'una prova voluntària i gratuïta i detalls com el protocol que se seguirà per informar les persones que es facin les proves que avui s'estan fent als cossos especials, demà serà el torn dels voluntaris, després passaran les seves famílies, les persones vinculades a malalts i serveis sanitaris fins començar dilluns amb la població en general.



Sisena defunció de Salita

El titular de Salut ha assenyalat que a partir d'ara les xifres sobre l'evolució de la malaltia es donaran en dos grups. El primer correspondrà com fins ara a persones que han sigut detectades com a contagiats en acudir al sistema sanitari i el segon inclourà els positius que es detectin arran del cribratge generalitzat i ha precisat que no se sumen les dades perquè podrien indicar que hi ha un repunt i un pic de la patologia. L'actualització d'avui deixa una nova víctima mortal, una padrina de 92 anys que residia a Salita i que estava ingressada a l'hospital, de manera que l'epidèmia del SARS-CoV-2 ha estat la causa de 42 òbits, sis dels quals corresponen a interns del centre escaldenc. Casos nous no se n'han detectat per tercer dia consecutiu i es mantenen en 743 infectats després d'un total de 3.750 PCR practicades -que inclouen totes les que es repeteixen a un mateix contagiat fins que negativitza el virus-, amb 423 persones curades i 278 malalts actius, amb 43 professionals sanitaris afectats i cinc membres de cossos especials.

Els pacients amb ventilació mecànica han disminuït en les últimes hores a vuit perquè hi ha hagut dues noves extubacions i el total a cures intensives és de 15 malalts amb el virus, i a planta hi ha 10 hospitalitzats. En la zona assistencial d'El Cedre hi ha 26 afectats, vuit que provenen de Salita, un de l'hotel Fènix i hi ha set convalescents i el ministre ha destacat que el total de malalts al centre segueix disminuint perquè s'estan donant altes a persones grans i amb dependència.

#6 Lluisa

(29/04/20 20:42)



#5 Lluis

(29/04/20 20:40)



#4 critic

(29/04/20 20:26)



#3 bigbigpharma

(29/04/20 19:59)



#2 Marta

(29/04/20 19:54)



#1 Fake test

(29/04/20 19:20)