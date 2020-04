Martí insta Espot a fer un Govern de concentració

L’excap de l’executiu defensa la participació de totes les forces polítiques davant un futur negre

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

L’excap de Govern Toni Martí és partidari que un cop superada l’emergència sanitària per la Covid-19 el seu successor, Xavier Espot, aposti per constituir un Govern de concentració nacional amb totes les forces polítiques per fer front a la tempesta econòmica que amenaça tots el països.

La posició de l’ex-líder taronja és clara, la situació econòmica serà la pitjor en dècades i podrà fer trontollar l’executiu demòcrata, per la qual cosa és necessari el suport de totes les forces per dissenyar un pla a dos anys vista que permeti que Andorra superi aquest primer període postcoronavirus. Segons ha pogut saber el Diari, Martí ha traslladat la seva proposta a Espot, que en principi no és partidari d’aquesta fórmula. L’excap de Govern també ha mantingut contactes amb alguns dirigents d’altres formacions per temptejar l’opinió d’aquesta iniciativa, que encara es troba en una fase molt embrionària. La idea de Martí és intentar que ningú es quedi fora, fins i tot defensa la participació de formacions que no estan representades al Consell General.

Martí fa aquesta reflexió perquè considera que en l’etapa després del confinament, i amb la plena reobertura de l’economia, Andorra passarà per una dura travessa de desacceleració econòmica. Difícilment es podrà salvar la campanya d’estiu i la d’hivern està per veure, tot depèn de l’evolució del virus, de si hi ha un segon brot i si finalment surt al mercat una vacuna.

Davant aquest escenari tothom és conscient que les mesures econòmiques no podran frenar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs de treball, i el pronòstic d’una caiguda del 5% del PIB per al 2020 és una xifra poc creïble tenint en compte les estimacions de dues xifres per a Espanya i França.



DIFICULTATS

La proposta de l’excap de Govern topa amb molts obstacles. El primer és que obligaria a una remodelació amb menys pes dels liberals, i el segon és que difícilment es pot preveure una composició d’un nou Govern amb partits tan distants com el PS, Liberals i terceravia, amb ferides molt recents i discrepàncies obertes ara per ara irreconciliables. Alguns polítics que van tenir un pes important la legislatura passada consideren inviable aquesta proposta, i defensen més un Govern de “reconstrucció” i diferent a l’actual, amb menys càrrecs de confiança, ministres i secretaris d’Estat, és a dir, un Govern amb menys nòmines a mantenir.

Tampoc és fàcil que Espot es jugui a aquestes altures posar en perill l’equilibri que manté amb el ministre liberal Jordi Gallardo, i que la proposta sigui feta per Toni Martí políticament pot comportar veus detractores dins de la família demòcrata després de la divisió que es va patir les darreres eleccions comunals i amb el pacte amb Liberals per governar.

De totes maneres, no es pot descartar res. L’obertura plena de l’activitat econòmica permetrà calibrar quina és la situació, encara que ningú veu amb un mínim d’optimisme l’escenari que quedarà per a un país com Andorra, que depèn del turisme i dels països veïns, i sembla clar que tant pel nord com pel sud les seqüeles del coronavirus en l’economia duraran temps i seran difícils de superar. Tot dependrà també de l’efectivitat de les mesures de l’executiu.

