La collita de tabac es cremarà al Centre de tractament

Actualitzada 29/04/2020 a les 06:48

Lorena Giménez Andorra la Vella

L’Associació de Pagesos i Ramaders (APRA) i l’Associació de Fabricants de Productes de Tabac (AFPTA) van anunciar, en un comunicat conjunt, que la collita de tabac del 2019 no serà classificada com de costum, sinó que serà entregada “en unes condicions excepcionals”. Així, després d’ajornar la seva recollida, fet que pot provocar una possible afectació de la qualitat de la producció pel retard en el lliurament, i l’anul·lació de l’exportació prevista, que no permet donar-li sortida comercial, ambdues associacions van decidir que es vendrà a un preu únic i serà cremada al Centre de tractament de residus de la Comella.

Segons van informar, aquesta decisió ha estat presa tenint en tot moment presents els conceptes de corresponsabilitat i de solidaritat envers el sector agrari. Les dates en què es duran a terme els trasllats i la posterior destrucció encara no estan fixades, però des de les associacions es comprometen a contactar-hi en els pròxims dies per tal d’exposar els terminis en els quals caldrà fer el transport. Finalment, van demanar la comprensió per part del sector agrari quant a la situació d’excepció i emergència que es viu en aquests moments.