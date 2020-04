La CASS tramita un total 1.318 baixes a causa de la Covid-19

El consell d'administració "valora molt positivament i agraeix al personal de la CASS l'esforç realitzat durant l'emergència sanitària per continuar oferint un servei òptim"

Actualitzada 29/04/2020 a les 12:00

Redacció Andorra la Vella

La Caixa Andorrana de Seguretat Social ha tramitat, conjuntament amb el Govern, un total de 1.318 baixes per aïllament o per detecció del coronavirus. Aquesta tasca, feta conjuntament entre la parapública i pel ministeri de Salut, es detalla de la següent manera: 529 per casos de Covid-19, 247 per aïllament de persones amb patologies de risc i 542 per aïllament de persones que havien estat en contacte amb algun infectat per la malaltia. Així ho van fer públic des de la CASS en un comunicat, després del consell d’administració que es va celebrar ahir.

A més a més, en el mateix comunicat, l’òrgan rector de la CASS va dir que “valorem molt positivament i agraïm al personal de la CASS l’esforç realitzat durant l’emergència sanitària per continuar oferint un servei òptim”, en el qual destaquen els procediments telemàtics, ja que s’han tramitat 500 pins mensuals per accedir a la part privada del web de la CASS, fet que suposa haver superat “els 32.000 assegurats que poden fer tràmits on-line”, a la vegada que es van voler sumar a les mostres de condol per totes aquelles persones que han perdut la vida a causa de la pandèmia provocada pel coronavirus i “enviar el suport a les persones afectades”.

Entre altres mesures que la parapública ha implantat durant aquest període hi ha l’avançament del pagament de les pensions al dia 24 de cada mes, o la simplificació a l’hora de fer una fe de vida, que ara es pot fer mitjançant una videotrucada per tal de poder contactar amb la persona que viu a l’estranger.

A més a més, i quant als tràmits, el consell d’administració va voler destacar que s’atenien a diari i de manera presencial entre 100 i 150 persones, així com unes 1.000 trucades diàries, que tenien un índex de resolució d’entre el 80% i el 90%. També van informar que les consultes fetes a través del correu electrònic es resolien en menys de 24 hores.