Actualitzada 29/04/2020 a les 07:29

Redacció La Seu d'Urgell

El secretari general de l’esport, Gerard Figueras, va refermar el compromís amb l’ajuntament de la Seu d’Urgell de portar a terme un centre per impartir el primer grau de la carrera popularment coneguda com a INEFC. Tanmateix, Figueras, reunit amb l’alcalde Jordi Fàbrega, van dir que l’obertura del centre no es podrà produir fins al curs 2021-2022, ja que no hi havia hagut temps de fer les gestions administratives.