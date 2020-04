L'aeroport no rebrà vols de més enllà de Frankfurt, Amsterdam o Roma

Gallardo diu que el radi de desplaçament només permet unir el país amb ciutats que no superin les dues hores de distància

Adrià Esteban Andorra la Vella

En un context en què la mobilitat internacional està restringida i el trànsit aeri s’ha desplomat fins a mínims històrics, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va comparèixer ahir en roda de premsa per anunciar les maniobres autoritzades que podran dur a terme les aeronaus de l’aeroport d’Andorra-la Seu un cop superat “l’escull” del GPS, validat com a sistema d’aproximació instrumental des del 22 d’abril passat per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria Espanyola (AESA).

D’aquesta manera, Gallardo va exposar que l’aeroport podrà acollir vols amb capacitat d’enlairar-se fins a dues hores, un radi de desplaçament que permetria connectar el Principat amb ciutats europees com Frankfurt, Roma o Amsterdam. No obstant això, les possibilitats per atreure el mercat rus –un dels anhels reiteradament expressats pel Govern pel seu poder adquisitiu– quedarien momentàniament excloses per aquesta via.

El ministre també va detallar que la infraestructura podrà rebre l’aterratge de tres models d’avió diferent. En aquest sentit, el model d’aeronau ATR-72, amb capacitat màxima de 74 passatgers, serà l’aparell de major envergadura que, amb limitacions de pes, podrà operar a l’aeroport d’Andorra-la Seu. Així mateix, també es preveuen avions amb un aforament de dinou passatgers i d’altres que tinguin una capacitat “intermèdia”, en ambdós casos “sense cap tipus de restricció”.



Un horitzó incert

Superada l’enrevessada fase per validar els vols amb GPS, la prioritat nacional és reactivar els contactes amb companyies. “El fet que en reiterades ocasions haguem estat a prop d’obtenir la certificació ha aturat els contactes amb les companyies que ens havien prestat interès”, va admetre Gallardo. Sumada a aquesta circumstància, s’hi afegeix la crisi global del coronavirus i les seves conseqüències de mobilitat internacional. Per tot plegat, el ministre va reconèixer que aquest “no és el moment més òptim” per atreure companyies, tot i que va reivindicar la voluntat d’Andorra de situar-se internacionalment “com una destinació lliure de la Covid-19”.

Així doncs, Gallardo va mostrar-se prudent pel que fa als terminis en els quals podran començar a operar aerolínies. De totes maneres, el titular d’Economia va expressar el seu “desig” perquè de cara a la propera temporada d’hivern “puguem tenir com a mínim vols xàrters que connectin el nostre aeroport amb altres destinacions”.

Sobre aquesta qüestió, Gallardo va diferenciar dos models “combinables alhora” de desenvolupament del trànsit aeri. En primer lloc, els xàrters turístics en determinades èpoques de l’any, com podria ser la temporada d’hivern. En aquests casos s’adaptarien els vols a la demanda que es pogués tenir i es concentraria entre divendres a la tarda i dilluns, tant per dirigir-se a mercats turístics ja existents com per recercar-ne de nous. En segon terme, com a “palanca de la diversificació econòmica”, s’apostaria per avions regionals petits, que tinguessin una regularitat anual en què prevalguessin “interessos estratègics” de caràcter financer.



Un rol més decisiu del Govern

Per últim, sense entrar en detalls si s’augmentarà l’aportació econòmica de 300.000 euros anuals que el Govern destina a Aeroports de Catalunya, Gallardo va declarar que l’objectiu de l’executiu, a partir de la certificació del GPS, és tenir “un rol de decisions estratègiques en el model de gestió i en l’orientació de les possibilitats de la infraestructura”.



CRONOLOGIA

-El 4 de juny del 2010

el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, reobre l’aeroport per a vols d’aviació general i d’emergències.



-El 8 de gener del 2015

l’aeroport d’Andorra-la Seu va rebre la certificació per rebre aviació comercial.



-El 2016 els primers estudis descarten les maniobres de precisió no tradicionals que deriven en l’aposta pel vols amb GPS com a sistema d’aproximació instrumental.



-A partir del 2017 s’encarreguen estudis de seguretat que es prolonguen en el temps. Diversos impediments dificulten la validació de la maniobra, mentre l’activitat de la infraestructura es manté sota mínims.



-El 7 de juny del 2019 el ministre de Foment espanyol, José Luis Ábalos, anuncia una nova pròrroga de deu mesos per determinar els estudis de viabilitat sobre l’aplicació del GPS a l’aeroport.



-El 17 de setembre del 2019, a càrrec d’una empresa d’aviació suïssa, s’inicien sobre el terreny els decisius assajos per validar el sistema d’aproximació instrumental.



-El 22 d’abril del 2020 l’aeroport rep finalment la certificació del sistema GPS.