Judicis per Twitter

L’advocat Josep Antoni Silvestre va explicar en una sèrie de piulades un dels casos en què treballa i com es va desenvolupar tot plegat.

L’advocat Josep Antoni Silvestre va fer ahir un seguit de piulades per explicar el cas del Xavier, un espanyol que fa gairebé tota la seva vida que viu a Andorra i que fa un any, tres mesos i sis dies que està privat de llibertat. Sempre segons Silvestre, el Xavier continua tancat, a diferència de les dues persones que van ser acusades del mateix delicte que ell i de nacionalitat andorrana, que estan en llibertat, perquè no té arrelament al país, malgrat haver viscut al Principat des dels quatre anys (en té 33) i tenir feina estable. Acusat de tràfic de drogues per dur 700 grams d’haixix, Silvestre denuncia irregularitats en el procés, com una dilació indeguda, ja que, segons l’advocat, la justícia va trigar nou mesos a analitzar les dades extretes del mòbil del Xavier. Tampoc haurien servit per confirmar la culpa. Un cop acabada la fase d’instrucció, el Tribunal de Corts no el va deixar en llibertat perquè podria fugir a Espanya, ja que malgrat fer més de 20 anys que viu a Andorra el Xavier no havia renunciat a la nacionalitat espanyola. Silvestre posa en relleu que aquest darrer aute només el va signar una magistrada. Una decisió que el Superior redunda, però que “no va firmar cap magistrat”, segons una piulada del mateix advocat. La darrera acció a fer és un habeas corpus, ja que sempre tenint en compte la versió que està exposant l’advocat s’estaria davant d’una detenció il·legal perquè l’únic argument per retenir-lo seria la nacionalitat del Xavier.

Finalment, Silvestre va acabar el seguit de tuits informant que no s’havia admès a tràmit l’habeas corpus i va denunciar que la llei no permetia que no s’admeti, que n’era obligació donar trasllat al fiscal i que era haixix i no marihuana. I va anunciar que avui, més.

