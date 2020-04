“És impossible preveure què passarà. Hem d'estar atents”

Camp creu que tot i la reducció d’ingressos i despeses s’hauran de tornar a revisar els comptes i diu que donaran els diners necessaris al govern sense tocar les transferències

Actualitzada 29/04/2020 a les 07:22

Lorena Giménez Andorra la Vella

El comú de Canillo ha engegat diverses mesures per esmorteir l’efecte de la pandèmia entre la població, sobretot entre les persones més vulnerables i els temporers. En aquest sentit, Camp defensa haver estat el primer comú a preveure una reducció d’ingressos en el pressupost.



Com està gestionant el comú la crisi sanitària?

Bé, nosaltres hem engegat diversos projectes a partir dels diferents col·lectius de població que tenim. Així, estem prenent especial atenció per la gent gran, realitzant més de 400 trucades diàries per saber com estan i si necessiten alguna cosa, i també els proposem diverses activitats. Quant als més petits, hem realitzat diverses iniciatives perquè el confinament se’ls faci més lleuger. Finalment, un dels col·lectius que més ens preocupa és el dels temporers.



En quin punt es troba la situació dels temporers a la parròquia?

Nosaltres vam establir un equip de treball per atendre les seves necessitats correctament, tenint en compte que som la parròquia amb més temporers, 700. Érem sabedors des del principi que després del tancament de les pistes i haver-se de quedar aquí obligatòriament tindrien un greu problema. En aquest sentit, els hem donat allotjament i ara estem treballant per buscar solucions per a aquells a qui a final de mes els venç el contracte de lloguer i no poden pagar-lo, i també tenen al seu abast la cistella de menjar de Càritas. Actualment tenim 160 temporers que viuen gratuïtament en apartaments turístics del Tarter i 150 allotjats en hotels, on molts són treballadors d’Ensisa.



Quines mesures han posat en marxa per esmorteir la pandèmia en l’àmbit comunal?

Canillo vam ser el primer comú a fer una reducció del pressupost. Vam rebaixar els ingressos i les despeses que teníem previstes un 5% per fer-lo equilibrat. Tanmateix, també vam reduir un 22% les inversions que hi havia planejades en un principi, ja que l’aturada de tots els serveis comportarà un pes a l’hora de tornar a engegar diversos projectes. Així, en un principi teníem prevista una inversió de sis milions d’euros i ara ens hem quedat en cinc milions i escaig. Nosaltres també vam dotar un fons de reserva per a la Covid-19 amb més d’un milió d’euros per tenir un marge econòmic durant la crisi.



Consideren que la caiguda pot ser pitjor del previst?

És impossible preveure què passarà, ara mateix ja veiem que l’aturada de l’activitat durarà més del que teníem previst. La situació va evolucionant, però ja tenim previst revisar el pressupost, sobretot en els ingressos, i veure si l’haurem de tornar a reduir una mica més. Creiem que hem d’estar atents a tot plegat, per exemple, el pressupost del Palau de Gel encara s’ha d’aprovar, però jo vaig ser previsor i vaig demanar que el fessin preveient una caiguda dels ingressos a l’abril i al maig. Igualment, hem demanat que realitzin l’aturada tècnica anual aquest mes per pal·liar els efectes de la crisi i perquè és clar que fins a final de maig o principi de juny no es podrà tornar a obrir.



Quines són les partides més afectades?

Les inversions, tot i que tampoc hem renunciat a elles, ja que seran el motor per poder tornar a engegar l’economia de la parròquia. Majoritàriament hem reduït els imports destinats a diversos projectes, com ara les passarel·les tibetanes, que han passat de tenir 500.000 euros a 350.000. Tot i això, la vocació de la nostra corporació ha estat mantenir les obres i els serveis, tot i que aquelles petites reformes que no corrien gaire pressa les hem ajornat per a l’any vinent.



Com valoren la rebaixa de les transferències de Govern?

Nosaltres vam demanar al Govern si en lloc de reduir les transferències seria possible que ens la fessin completa i, llavors, nosaltres faríem l’aportació escaient per arribar a l’import que ens demana l’executiu a tots els comuns. Si ens rebaixen l’import de les transferències ens redueixen els ingressos i això repercuteix en l’endeutament de cada parròquia, deixant de banda que els comuns ja ingressaran menys que altres anys. D’altra banda, la reserva del fons de la Covid-19 ens dona un coixí per fer l’aportació al Govern.



Com preveuen que afectarà la crisi al sector del turisme aquest estiu?

Jo soc optimista, però sempre partint de la base que depenem de quan s’obrin les fronteres dels països veïns, Espanya i França. Tinc l’esperança que l’1 de juliol pugui començar a pujar gent, però de moment no hi ha res del cert. D’altra banda, aquí tenim un turisme de proximitat i hem de tenir en compte que la crisi no deixarà viatjar tant com es feia abans, sigui per les mesures o per l’economia, i això ens afavoreix. De la mateixa manera, el turisme de muntanya també ens és positiu perquè la gent no voldrà anar a llocs on hi hagi una gran acumulació de persones, i en aquest aspecte la nostra orografia ens ajudarà.



Tenen constància de les pèrdues que ha sofert el sector de Soldeu-Tarter de Grandvalira?

Encara estem treballant en el tancament de la temporada i no puc donar xifres exactes, però fins al 13 de març les estacions d’esquí del país estaven tenint un any històric. És evident que el tancament ens ha fet perdre un mes i això tindrà un impacte en els comptes de l’estació, però vull suposar que la davallada serà mínima. Tot i això, puc dir que per al pressupost de l’any vinent treballarem diversos escenaris per veure en quina situació ens trobem i com podem gestionar-la de la millor manera.

#2 Carlito

(29/04/20 09:20)



#1 Mesures Govern COVID

(29/04/20 09:02)