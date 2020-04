Emissió de 125 milions per cobrir despeses de la crisi

El Govern ha aprovat dos nous decrets que permetran als temporers fer una pròrroga del contracte de lloguer i allargar el permís de residència fins al 15 de maig

Actualitzada 29/04/2020 a les 19:38

Alexandra Muratet Andorra la Vella

El Govern farà una emissió de 125 milions d'euros a dotze mesos i amb un interès del 0,5% per cobrir part de les despeses ocasionades per la crisi sanitària, segons ha anunciat el ministre portaveu, Eric Jover, aquesta tarda. Les persones interessades a comprar bons ho podran fer entre demà i el 25 de maig a través dels bancs i el ministre s'ha mostrat convençut "que hi haurà molta participació" perquè el percentatge de l'interès és "molt competitiu" en el mercat. Aquesta és la primera emissió que l'executiu fa per rebre nous fons per finançar part de les mesures econòmiques i socials que ha hagut d'implementar durant la pandèmia. La subhasta per part del Govern es farà efectiva el 27 de maig, la liquidació de la subscripció el 2 de juny i la data de venciment final de l'emissió és el 2 de juny del 2021.

El ministre portaveu ha detallat durant la roda de premsa que el consell de ministre ha aprovat una quota general de 450 autoritzacions de treball del maig a l'octubre del 2020, xifra que representa una reducció a la meitat de l'aprovada l'any passat pel mateix període. Per a residència i treball es lliuraran 351 permisos, mentre que 99 seran pel treball transfronterer. Jover ha destacat que malgrat que les circumstàncies excepcionals "cal poder donar resposta" al proveïment de mà d'obra per les necessitats de l'economia nacional. Així mateix, el ministre ha explicat que el consell de ministres també ha adjudicat la cobertura d'assegurances per a l'administració general a tres empreses i que, a proposta del ministeri de Cultura i Esports, s'ha aprovat la modificació del decret de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana.



Pròrroga del lloguer i del permís de residència als temporers

El Govern ha aprovat dos decrets destinats als temporers que es troben a Andorra i que no poden tornar al seu país d'origen. En aquest sentit, l'executiu ha decidit prorrogar els contractes de lloguer d'aquestes persones fins que tinguin la possibilitat de marxar del Principat o bé fins que el Govern ho consideri oportú. Per acollir-se a la mesura els interessats hauran de presentar una sol·licitud al comú de la parròquia corresponent, acreditar amb una declaració jurada que no poden retornar al seu país, que han disposat de l'autorització d'immigració de residència i treball temporal durant la temporada d'hivern, i adjuntar una còpia del contracte d'arrendament on es vegi que aquest acaba durant l'emergència sanitària. Si els temporers no tenen ingressos o estalvis suficients i ho acrediten convenientment també podran obtenir l'exempció total o parcial de la renda convinguda en els contractes d'arrendament dels habitatges on s'allotgen, una resolució que ha de ser favorable per part del Govern i amb la qual l'executiu es farà càrrec dels danys i desperfectes a l'habitatge mentre que els comuns assumiran les despeses dels serveis bàsics com l'aigua, la llum i la calefacció. Així mateix, el ministre ha especificat que el permís de residència dels temporers, que els hi havia estat renovat fins a aquest diumenge arran de la situació, també s'allargarà fins al 15 de maig.

Jover també ha anunciat un nou vol des de Madrid cap a l'Argentina previst per l'1 de maig i que podria traslladar una vintena de temporers procedents d'Andorra. Aquest és el tercer viatge cap al país andí que es produirà aquesta setmana, ja que demà sortirà un avió des de París que durà un centenar de temporers i diumenge ho farà un vol des de Barcelona amb una trentena de passatgers argentins provinents del Principat.