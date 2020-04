França començarà l'11 de maig una sortida gradual del desconfinament

Espanya l’iniciarà dilluns, el farà en quatre fases, per províncies i amb l’horitzó a final de juny

Actualitzada 29/04/2020 a les 06:34

Agències París

França començarà l’11 de maig vinent una sortida gradual del confinament provocat pel coronavirus, seguint una estratègia presentada ahir pel primer ministre, Édouard Philippe, en la qual preval la cautela per a evitar un rebrot. A partir d’aquesta data, quan la població haurà complert vuit setmanes confinada, es permetran les sortides dels ciutadans i es reprendrà de forma generalitzada l’activitat econòmica, però es farà extremant les precaucions perquè, com va manifestar Philippe, sense vacuna ni remei “caldrà aprendre a conviure amb el virus”.

En una intervenció davant l’Assemblea Nacional, Philippe va condicionar la desescalada al fet que la situació sanitària del país, que ronda els 130.000 contagis i les 23.000 morts, prossegueixi la trajectòria positiva, ja que en cas contrari caldria retardar el calendari previst.

Continuaran sent imprescindibles les mesures d’higiene i distància entre persones, al mateix temps que es recomanarà l’ús de mascaretes que, segons Philippe, estaran disponibles per a tots els ciutadans, encara que només seran obligatòries en els transports públics. El primer ministre va assegurar, a més, que a partir de l’11 de maig França tindrà una capacitat per efectuar 700.000 test setmanals, que pretén aplicar a tota persona amb símptomes i a qui hagi estat en contacte amb aquells que donin positiu.

Pel que fa a Espanya, Pedro Sánchez també va presentar ahir el seu pla per sortir del confinament. La desescalada es farà per províncies en quatre fases cap a una “nova normalitat” que podria arribar a finals de juny. La unitat territorial seran les províncies però hi podria haver “excepcions" sempre que Sanitat ho consideri justificat”. La fase 0 començarà el 4 de maig a tot el territori amb l’apertura d’alguns locals amb cita prèvia. Entre ells, restaurants que facin menjar per emportar. La fase 1 permetrà l’apertura de terrasses amb un 30% de capacitat, hotels i allotjaments turístics o locals. La fase 2 permetrà obrir l’espai interior dels locals amb un terç de l’aforament només amb serveis de taules.

En la fase 3 i última etapa es “flexibilitzarà” la mobilitat però amb l’ús recomanat de mascaretes. L’activitat comercial tindrà un aforament del 50% amb distàncies mínimes d’un metre entre persones. També es permetrà l’obertura de platges. Cada fase durarà un mínim de dues setmanes. En el millor dels escenaris, s’arribaria a la última a finals de juny.