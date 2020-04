Els candidats lliures a les POB volen les mateixes condicions

Actualitzada 29/04/2020 a les 07:22

Redacció Andorra la Vella

Diversos candidats lliures de les POB van demanar les mateixes condicions que s’atorga als alumnes presencial amb nota de l’avaluació continuada (NAC). “Volem que se’ns apliqui el mateix sistema, ja que estem oblidats i no tenim cap mena de recurs per accedir a les titulacions”, van afirmar en un comunicat. Per aquest motiu, els estudiants han creat una Change.org per demanar suport a la població i que se’ls empari en la mateixa normativa que la resta d’estudiant de batxillerat i formació professional.

D’altra banda, el PS va denunciar ahir que la decisió de suspendre les proves es va prendre sense preveure els organismes de representació democràtica de l’Escola andorrana ni els agents implicats. Així, Pere López va reclama transparència i empatia amb els alumnes i els professors de l’Escola andorrana i també amb el Govern a l’hora de prendre decisions importants.

