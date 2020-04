El ministeri de Salut prohibeix als laboratoris privats fer tests de coronavirus

Actualitzada 29/04/2020 a les 09:25

REPORTATGE

Salut va prohibir ahir als laboratoris privats del país la possibilitat de realitzar els tests d’anticossos de forma paral·lela a l’estudi epidemiològic del Govern. El ministeri va enviar un comunicat als centres de proves mèdiques demanant que aturessin les analítiques fins que l’executiu finalitzi el procés de cribratge. En aquest sentit, va al·legar que els tests són un projecte de calibratge de tota la població i el fet de centralitzar les proves des dels 59 stoplabs garantirà que totes es duguin a terme amb una metodologia similar per ser valorades amb la mateixa certificació i obtenir un resultat idènticament fiable en tots els cribratges.Així, va manifestar que les proves realitzades en laboratoris privats podrien ser de diferents marques i això comportaria una variació en el resultat obtingut, un fet que també considera que seria perillós perquè en aquests moments hi ha molta vulnerabilitat entre els diferents tests. D’aquesta manera, va indicar que la diferència podria propiciar que l’estudi fos un fracàs com en el cas de l’Índia, on van haver de suspendre el cribratge poblacional en detectar errades en els resultats de les proves adquirides de la Xina. En aquesta línia, va defensar que els tests comprats tenen totes les certificacions i garanteixen un resultat fiable.Els centres d’analítiques privats, els quals ja havien iniciat algunes proves a particulars, van manifestar que ja tenien un gran estoc de cribratge ràpid i estaven treballant per adquirir una tècnica més precisa i sensible que fins ara només es podia realitzar a Barcelona. “És una prova qualitativa per saber si tens els anticossos o no, es realitza a través d’una màquina, una puntualització que dona la garantia de no dependre del criteri persona. No hi ha ningú que digui si és blanc o és negre”, van argumentar des de laboratoris Pasteur.En aquest sentit, van exposar que hi ha una gran quantitat de gent interessada a realitzar la prova en els centres d’analítiques, ja que “el fet que el Govern no doni el resultat immediatament a la població els provoca cert neguit i prefereixen pagar entre vint i trenta euros per sortir de dubtes”. També van posar en relleu que la prohibició del Govern perquè no puguin realitzar les analítiques d’anticossos suposa una reducció en l’elecció de la població, ja que “haurien de poder triar on i com fer-se el cribratge”.Tanmateix, des del laboratori Delta van apuntar que entenen el neguit que pot tenir la gent de forma particular, “però nosaltres som partidaris que tothom vagi a fer-se la prova als stoplabs del Govern. És una forma de tenir controlada l’evolució del coronavirus al país i els resultats ajudaran a estructurar les pròximes mesures de reobertura”. I va afegir que els laboratoris fa temps que es van oferir al ministeri de Salut per col·laborar de forma altruista en l’elaboració de les proves d’anticossos.“Tinc dret a saber el resultat”a negativa del Govern a donar el resultat de la prova d’anticossos al moment està generant una petita controvèrsia entre la població. “Tinc dret a saber el resultat del meu test, no he d’esperar un mes perquè em notifiquin si l’he passat o no, les proves mèdiques són privades”, va afirmar una expolítica al Diari. En aquest sentit, va indicar que si el Govern “hagués decretat l’estat d’alarma la situació seria diferent, perquè tindria tot el dret a fer-ho, però ens coaccionen a complir-ho amb el tema de la solidaritat. Estem en un estat totalitari dissimulat per la bona fe de la població”.En la mateixa línia, l’Íngrid va indicar que “és una aberració que l’executiu bloquegi les dades mèdiques de la població durant un període de temps”. Tanmateix, va afirmar que ella anirà a fer la prova, però “no tenen cap dret a prohibir fer-se la prova en un laboratori si ho volem per confiança”, tot i que “no tinc cap problema amb la manera de gestionar la pandèmia del Govern actual”. I va afegir que el procediment li sembla incorrecte, ja que “estan retorçant les lleis, ens prohibeixen la lliure circulació a través d’un decret i això pot provocar conseqüències en la manera de fer. Si volen que ens quedem a casa i fem les coses obligatòriament, que haguessin decretat l’estat d’alarma que per això el tenim”. La Saly també va explicar que considera que “se’ns està enganyant com a xinesos, ens donen molt poca informació”.D’altra banda, l’Aurora, veïna de la capital, va exposar que es va apuntar a la prova el primer dia i considera que el Govern “ha de tenir aquesta informació per seguir fent bé la seva feina. Si no ho sabem avui ho sabrem demà, però l’important és conèixer en quin punt és troba el nostre país”. I va manifestar que confia plenament en l’executiu, ja que “si no Andorra podria estar al mateix nivell que Espanya o França, on la situació no s’ha portat de la millor manera”.