El PS demana informació sobre la compra de material sanitari

La formació ha entrat una demanda d'informació a Govern per conèixer totes les adjudicacions, així com les empreses i els proveïdors que han estat contractats en relació amb dit material

Actualitzada 29/04/2020 a les 17:43

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata ha demanat a l'executiu informació sobre totes les adjudicacions de material sanitari, així com les empreses i els proveïdors que han estat contractats en relació amb dit material. Així ho ha fet saber la presidenta de la formació, Susanna Vela, qui ha entrat una demanda aquest matí per "tractar de conèixer la documentació, els expedients i els informes relatius a les adjudicacions que han tingut lloc en relació amb la crisi sanitària de la Covid-19". Entre els documents demanats, hi són els informes relatius al material de protecció, desinfecció i detecció ràpida, la relació de totes les empreses contactades quant a les adjudicacions, la relació de totes les ofertes de preus presentades per les empreses i la relació dels proveïdors contractats habitualment per les autoritats sanitàries abans de la crisi de la Covid-19 (fins a finals del mes de febrer del 2020), així com la relació dels nous proveïdors i noves empreses que han subministrat material al SAAS.



Bústia dels consellers de la capital per conèixer les afectacions dels ciutadans

Per altra banda, els tres representants del PS + Independents al comú d'Andorra la Vella, Dolors Carmona (mdolors.carmona@comuandorra.ad), Sergi Gonzàlez (sergi.gonzalez@comuandorra.ad) i Lídia Samarra (lidia.samarra@comuandorra.ad), han donat a conéixer els seus correus personals per tal que la ciutadania els enviï propostes i afectacions en relació a la crisi sanitària i econòmica generada per la Covid-19. L'objectiu és el de minimitzar els efectes que tindrà la crisi, per la qual cosa, tal i com han indicat els consellers, "ens cal conèixer les afectacions que detecten i les propostes que puguin tenir".

Des de PS + Independents consideren que el comú ha de poder mostrar a la ciutadania la sensibilitat i la capacitat de resposta ràpida davant els casos que requereixin d'una intervenció urgent, ja sigui a través dels serveis que s'ofereix actualment o bé a través de la creació d'altres serveis si fos necessari. Els consellers s'han posat a disposició de la majoria comunal per fer "front comú" en la cerca de mesures que ajudin a pal·liar l'afectació de la pandèmia en el benestar de les persones. "Tota ajuda i aportació ha de ser benvinguda. Des d'aquesta perspectiva, valorem positivament la iniciativa de l'actual majoria per haver convocat reunions extraordinàries amb la participació de tots els membres de la corporació per tal de compartir les actuacions que s'estaven realitzant a cadascun dels serveis comunals", han comentat els membres del PS + Independents.