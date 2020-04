El cribratge “evitarà morts i comiats”

Benazet assegura que els tests massius poden ser una “oportunitat” de cara al turisme

Anna Ribas Andorra la Vella

“Si ens fem el doble test ajudarem tothom a sortir abans del confinament, evitarem morts i acomiadaments i millorarem la situació social i econòmica”, va afirmar amb contundència el titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, ahir en roda de premsa. “Apel·lo a la responsabilitat col·lectiva i al bé comú perquè, a diferència de molts altres països, tenim la sort de poder tenir un pla estratègic molt més ambiciós que ens portarà molt més de pressa a viure en aquesta nova normalitat”, va afegir. De fet, segons el ministre, de cara al turisme pot ser una “oportunitat” perquè “podem posar el nostre país a un nivell molt elevat quant a seguretat, tot assegurant que els visitants no es podran infectar”. En aquesta línia, va indicar que s’està estudiant la possibilitat de demanar PCR als turistes o de fer PCR ràpides abans que entrin al Principat.

Durant la compareixença també va intervenir la metgessa internista especialista en malalties infeccioses Cristina Royo, que va detallar que l’objectiu dels tests no és fer un diagnòstic clínic, sinó que la finalitat és epidemiològica per tal de “dissenyar les actuacions amb dades reals i no amb hipòtesis”. Amb tot, però, va indicar que el cribratge també permetrà detectar possibles focus d’infecció i detectar els casos més ràpidament. A més, va detallar que els resultats de les proves massives també permetran “dimensionar el nostre sistema sanitari i equipar-nos”. “El coneixement de la base poblacional infectada i del risc de rebrot ens permetrà adaptar més el nostre sistema sanitari”, va afegir. A hores d’ara hi ha 55.500 persones inscrites a la plataforma. Ahir es van fer tests als sanitaris i es van detectar professionals infectats que no presentaven símptomes i que es van haver d’aïllar per poder evitar nous contagis. Avui es començarà a fer tests als voluntaris i des de la Creu Roja van informar que demà i divendres se’ls faran formacions per ensenyar-los com s’ha de fer el test i a llegir el resultat.



Una mort i cap contagi

La xifra de casos total es manté en 743, mentre que la d’actius continua amb la tendència a la baixa i ahir es va situar en 309. La notícia negativa de la jornada va ser la mort d’un home de 76 anys que ja feia dues setmanes que es trobava a la unitat de cures intensives en situació d’intubació i ventilació mecànica. A hores d’ara, el nombre de víctimes mortals per la Covid-19 és de 41 i hi ha 398 persones que ja han superat la malaltia. D’altra banda, Benazet va informar que hi ha 49 professionals sanitaris infectats i cinc efectius dels cossos especials.

Pel que fa a les hospitalitzacions, actualment hi ha 28 persones ingressades: 13 a planta i 15 a la unitat de cures intensives, 10 de les quals es troben en una situació d’intubació i ventilació mecànica. Quant a El Cedre, hi ha 29 pacients, 11 dels quals provenen de Salita, i sis persones convalescents que esperen la doble negativització de les PCR per poder tornar al seu domicili. El ministre va detallar ahir que fins ara s’han curat 15 pacients d’El Cedre i 10 de Salita, mentre que han mort 18 usuaris del centre de Santa Coloma i cinc de la residència d’Escaldes-Engordany.

