Creu Roja i Càritas asseguren que han augmentat les prestacions socials

Les demandes principals tenen a veure amb l’abastiment de productes alimentaris i medicines

Actualitzada 29/04/2020 a les 07:18

Martí Pons Andorra la Vella

La Creu Roja i Càritas asseguren que des que es va iniciar la crisi de la Covid-19 ha augmentat el nombre de persones que necessiten algun tipus d’ajuda relacionada amb les necessitats bàsiques. Amb això, creuen que si la situació s’allarga gaire més en el temps podrien esgotar els seus fons, però confien en la voluntat de la gent i també en la coordinació amb el Govern i el departament d’Afers Socials.

En el cas de Càritas de Sant Julià de Lòria, mossèn Pepe Chisvert va explicar que des de l’inici s’ha duplicat el nombre de persones que necessiten ajudes. “Abans de la crisi teníem una quinzena de famílies i ara ja arribem a les trenta”, va explicar al Diari. També des de la Creu Roja, el director, Jordi Fernández, va informar que cada dia reparteixen 41 àpats entre dinars i sopars i que també estan fent compres per portar a diversos domicilis. “A part de les parròquies centrals n’estem realitzant alguns en domicilis a les parròquies altes, ja que nosaltres podem disposar de més recursos de protecció per la Covid-19”, va dir Fernández.

Més enllà de l’alimentació, però, van indicar que també hi ha hagut moltes demandes pel que fa als medicaments i altres necessitats de productes d’higiene. “Hi ha persones que estan pendents de rebre algun tipus d’ajuda i mentrestant no es poden abastir d’aquests productes”, van indicar des de Càritas Andorrana. A més, el director de la Creu Roja va assegurar que hi ha famílies contagiades pel virus que han necessitat que se’ls ofereixi algun tipus de recurs per poder abastir-se correctament.

Les entitats treballen conjuntament entre si i també coordinades amb els diferents comuns i el Govern des d’Afers Socials. D’aquesta manera, a l’hora de poder tenir un registre de les famílies que reben o necessiten alguna ajuda “és més fàcil”, va dir Chisvert, a part de poder abastir-se dels recursos entre si. “En el cas de Sant Julià, algunes famílies ens han vingut per ordre d’Afers Socials o també alguns temporers”, va afegir el mossèn. En aquest sentit, també el director de la Creu Roja va indicar que aquesta col·laboració els permet saber “si una família rep ajuda des del comú o el Govern, mirem de no duplicar l’ajuda per poder destinar els recursos a una altra unitat familiar”. Però no només a les famílies, sinó que també s’estan oferint els recursos necessaris als atrapats al país, pendents de poder tornar a casa seva.

Amb tot això, tant Càritas com la Creu Roja lamenten que cada vegada vegin un augment dels demandants i que, fins i tot, en alguns productes siguin escassos, sobretot tenint en compte que en el cas de Càritas, per exemple, aconsegueixen els productes alimentaris a través de les campanyes de recollida. “Ara hem hagut de fer alguna demanda més”, va explicar Chisvert. De totes maneres, asseguren que hi ha empreses i persones que fan donacions i aportacions econòmiques, a part de les dels comuns i el Govern, que permetran que puguin continuar amb les ajudes.