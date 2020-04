Caldea aprova un ERTO per al 90% de la plantilla

La mesura afecta a 127 treballadors i es manté un grup reduït de persones per continuar amb la gestió i garantir la reobertura

Actualitzada 29/04/2020 a les 13:10

Redacció Andorra la Vella

Caldea ha anunciat que pesentarà un expedient de regulació temporal de l’ocupació (ERTO) per força major que afectarà a un total de 127 persones, el que suposa el 90% de la seva plantilla actual. Aquesta mesura ha estat aprovada avui pel seu comitè d’empresa, que mantindrà actiu a un grup reduït de persones, principalment dels departaments de direcció, serveis tècnics i administració, amb els quals podran mantenir la gestió i treballaran per la reobertura. La decisió ha estat presa davant la previsió de l'impacte que tindrà la crisi sanitària en el sector del turisme i amb l'objectiu de garantir la subsistència i perdurabilitat del projecte, així com mantenir els llocs de treball.

L'spa termal va tancar el dia 13 de març per prevenir la Covid-19 i durant els propers dies treballaran per definir un pla de retorn a l'activitat de cara a l'estiu, sempre i quan les autoritats sanitàries ho permetin i es tinguin les garanties d'higiene i seguretat màximes per no propagar el coronavirus



