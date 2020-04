Una estufa antiga va causar l'incendi mortal

Els inquilins van obrir portes i finestres, amb la qual cosa van atiar les flames i van fer que el fum s’escampés fins als pisos alts

Actualitzada 28/04/2020 a les 06:27

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Mentre la policia científica manté les indagacions van sortint detalls del dràmatic incendi que va provocar la mort d’un resident de 43 anys que vivia amb la seva parella a l’edifici escaldenc afectat, un vell bloc a l’avinguda Carlemany. Hi va haver set ferits, els més greus una dona i el seu fill de 16 anys, que ahir continuaven ingressats crítics a l’hospital de Meritxell, amb ventilació mecànica i pronòstic reservat, segons van informar des del mateix centre hospitalari.

Des de la policia, amb cautela, tenen clar que el principal problema va ser la densitat del fum, que es va escampar molt ràpidament i que va ser la causa de la mort del home.

Ahir ja estava clar que una estufa elèctrica va originar l’incendi, però encara queden moltes incògnites per revelar que només la mateixa parella de la víctima pot acabar de precisar. Esteban Ramos feia vuit anys que residia a Andorra i treballava en un centre comercial. El seu cos va ser trobat a la banyera i la causa de la mort és per inhalació de fum. Probablement l’home, un gallec procedent de Cangas, va intentar protegir-se del foc amb tovalloles mullades i amb l’aigua de les aixetes, però no va poder impedir la inhalació de fum que va acabar amb la seva vida.

Segons alguns testimonis, la seva parella va poder escapar de l’interior del pis i anava també amb una tovallola, com si s’hagués acabat de dutxar. En el sinistre van resultar ferides set persones. A banda de la parella de la víctima, la majoria dels ferits es trobaven a la quarta planta.

Fonts oficials van explicar ahir que espantats per les flames els inquilins van obrir portes i finestres, tot el contrari de com s’ha d’actuar en aquestes situacions, i per això el fum va pujar cap amunt i el foc avançava amb més rapidesa a les plantes superiors fins que va ser sufocat per les dotacions dels bombers. Com a exemple, les dues principals persones ferides, del quart pis, van obrir un moment la porta i ja no van poder tornar a tancar-la perquè el fum ho va impedir.



MATERIALS

L’estufa, d’aquelles antigues de tubs incandescents, estava al menjador, i amb total seguretat la seva escalfor va aconseguir iniciar el foc amb algun material de fàcil combustió, ja que és un model que irradia molta escalfor. A prop hi havia un sofà i una paret de fusta que dona a una altra habitació del pis. Per la construcció antiga, el sostre era també de canyís amb un fals sostre de separació que fa de cambra d’aire.

Els investigadors de la policia descarten qualsevol indici de criminalitat i s’inclinen amb certesa per un accident a causa de l’estufa. Hi ha preguntes que seran difícils de resoldre, com per exemple per què l’home no va optar per fugir tenint la porta de sortida molt a prop. No hi ha una resposta clara i moltes suposicions. Potser no sabia que la seva parella havia aconseguit fugir i la intentava rescatar, o bé va quedar atordit pel fum en el que s’anomena mort dolça perquè en poc espai de temps pot deixar una persona desorientada, debilitada i marejada fins a la mort. Pot ser que l’home es veiés capaç d’apagar el foc i que acabés de nou al bany, d’on ja no va poder sortir.