Circulació restablerta al túnel del Pont Pla

El servei de Mobilitat ha informat que la circulació quedava tallada en sentit nord per tasques de manteniment, que han tingut una durada de tres hores

Actualitzada 28/04/2020 a les 11:50

Redacció Andorra la Vella

Mobilitat ha informat que ja s'ha restablert la circulació al túnel del Pont Pla, el qual havia tancat per tasques de manteniment. El servei ha comunicat a través del seu compte de Twitter a les 8.47 hores que la circulació quedava tallada en sentit nord per obres, les quals han tingut una durada de tres hores. Mobilitat està aprofitant el poc flux de vehicles que hi ha durant els darrers dies a causa de la crisi sanitària per tal de posar a punt diversos túnels del país.