Relleus a l'hotel Fènix pel sanitari amb Covid

Actualitzada 28/04/2020 a les 07:23

SALUT INVERTEIX CINC MILIONS EN MATERIAL PER AL COVID-19

Tot i que encara és prematur quantificar l’impacte econòmic de la despesa sanitària per la Covid-19, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va explicar ahir en roda de premsa que el material mèdic que s’ha adquirit per fer front a l’epidèmia ha suposat un cost d’uns cinc milions d’euros. Concretament, la inversió ha anat destinada a la compra de ventiladors i material de protecció com ha estat el cas de les mascarets. Així doncs, Martínez Benazet va subratllar que l’executiu va prioritzar disposar dels mitjans per atendre les persones afectades i dotar de recursos el SAAS, així com per tenir el material necessari per fer el cribratge per conèixer el nivell d’immunització de la ciutadania davant el SARS-CoV-2.

Sobre aquesta darrera qüestió, el ministre portaveu, Eric Jover, va fer públic que els tests d’anticossos massius a tota la població han costat 1,6 milions d’euros a les arques públiques. D’aquesta manera, Jover va sostenir que el preu inclou la logística, tot i que va afirmar que al preu final s’hi hauran d’afegir les hores dels professionals i el material de protecció, entre d’altres.

D’altra banda, el titular de Salut va reivindicar l’aposta del Govern pel tractament basat en l’hidroxicloroquina i l’azitromicina com a fàrmacs per fer front a la Covid-19 mentre no existeixi una vacuna contra el virus. Tot i no haver-hi cap assaig clínic sobre la matèria, Martínez Benazet va assegurar l’existència d’un estudi amb més de 1.000 pacients en què es constata que l’índex de mortalitat es redueix substancialment amb els fàrmacs, sobretot quan s’administren a la fase inicial de la malaltia.

El positiu de coronavirus d’un dels sanitaris destinats a l’hotel Fènix va obligar a fer relleus en els equips i el confinament d’alguns dels professionals de la salut. Segons ha pogut saber el Diari, de seguida que es va detectar que hi havia un professional contagiat la Creu Roja va optar per confinar a casa l’equip que havia estat en contacte amb ell i per fer un relleu dels sanitaris. Els voluntaris de l’entitat treballen en dos torns de 12 hores i, en aquesta ocasió, s’ha seguit el mateix protocol que quan es va detectar un positiu entre els professionals destinats a l’hotel Cèntric, on s’havien allotjat alguns dels padrins de Salita. En aquell cas, es va procedir a fer proves a tots els sanitaris i cap es va contagiar. Pel que fa als professionals de Salut, també se n’ha confinat alguns arran del sanitari diagnosticat.En ser preguntat sobre la situació actual de l’hotel Fènix, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, va respondre breument en afirmar que “hi va haver un sanitari que era portador sa, no manifestava símptomes, ara està aïllat i no hi ha hagut cap més incident”. En relació amb el padrí que havia estat malalt, va assegurar que “evoluciona positivament” i que “no hi ha cap més fet destacable”. Amb tot, però, caldrà veure si apareixen nous contagis a l’hotel en els pròxims dies perquè el període d’incubació de la malaltia és d’entre cinc i 14 dies, i el positiu és de dijous passat.El ministre de Salut va indicar ahir que el nombre de casos acumulats a hores d’ara és de 743, mentre que els que es troben actius són 318. Així mateix, va precisar que són 385 les persones que ja han superat la malaltia i que hi ha hagut 40 defuncions al país. Pel que fa a l’afectació del coronavirus entre els professionals de la salut, va apuntar que hi ha 49 contagis i que en el cas dels cossos especials hi ha cinc membres infectats. D’altra banda, va detallar que les xifres responen als 113 resultats obtinguts en les darreres hores, 94 dels quals han estat negatius i 19, positius.Quant al nombre de persones ingressades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, va assenyalar que hi ha 32 pacients positius de Covid-19: 16 a planta i 16 a la unitat de cures intensives (UCI), on 12 persones es troben en una situació d’intubació i ventilació mecànica, dues de les quals es troben a la fase final d’aquesta tècnica invasiva. Respecte als pacients que han estat donats d’alta de l’hospital des de l’inici de la pandèmia, n’han estat 86. Benazet també va informar que al centre sociosanitari El Cedre hi ha un total de 30 pacients, 12 dels quals provenen de Salita, i sis persones convalescents que esperen la doble negativització de les PCR per poder tornar al seu domicili. Durant les últimes hores hi ha hagut tres altes a la residència i un ingrés d’una persona que es trobava al seu domicili.