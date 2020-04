Les ajudes per a les cotitzacions a la CASS sumen 4,3 milions al març

Actualitzada 28/04/2020 a les 07:25

REPORTATGE

Èxit de la via diplomàtica

El ministeri d’Afers Exteriors comença a veure recompensada la tasca de pressió vers les autoritats argentines, i sembla que les repatriacions dels temporers que es troben a Andorra s’agilitzarà en els pròxims dies. Almenys això és el que es desprèn de les paraules del ministre portaveu, Eric Jover, que va obrir la porta al fet que 100 temporers argentins poguessin sortir en el vol que s’operarà de París (30 d’abril) i 30 més des de Barcelona (2 de maig), que se sumarien als 14 que ja estan a casa, amb les famílies, i que formaven part dels col·lectius més vulnerables. A més a més, també cal destacar que el cost dels desplaçaments a Madrid el van assumir Govern i consolat argentí.

Precisament, alguns dels primers temporers argentins que van poder gaudir de la tasca diplomàtica ja són a casa seva. La Magda i el Juan, que estan en el cinquè mes d’embaràs, ja es van reunir amb la família. “El vol anava ple; no hi havia cap butaca lliure, devíem ser unes 260 o 280 persones les que viatjàvem”, explica la Magda, que va afegir que “un cop dalt de l’avió les mesures de seguretat es relaxaven. La majoria dels passatgers tenien més de 70 anys i crec que hi havia 5 embarassades”. Un cop a l’Argentina els van prendre la temperatura de nou i, en ser normal, van deixar-los sortir: per un costat els que es quedaven a Buenos Aires, que anaven a un hotel, i per l’altre els que anaven “a províncies, que anem a casa. Estem molt feliços i volem agrair-ho a tothom que ens ha ajudat”, va acabar dient la Magda.

El ministre portaveu, Eric Jover, va anunciar ahir en roda de premsa que el Govern va assumir 4,3 milions d’euros per fer front a les cotitzacions de la CASS durant el mes de març. A aquests ajuts, emmarcats en el paquet de mesures econòmiques que preveu la primera Llei òmnibus, s’hi van adherir un total de 2.490 empreses o autònoms que, per valor de 3,1 milions d’euros, van sol·licitar l’exempció del pagament de la part empresarial de les cotitzacions dels seus treballadors, corresponent al 15,5% del salari brut.En aquest sentit, l’executiu també va rebre un total de 936 sol·licituds d’autònoms que van demanar una reducció de la cotització equivalent al salari mínim, quelcom que va representar un impacte de 238.000 euros per a la CASS. A més, Jover va assenyalar que un total de 2.453 treballadors per compte propi van demanar la suspensió total de la quota, una circumstància que s’ha traduït en 961.000 euros.Per tot l’exposat, el ministre va reivindicar el “compromís” del Govern amb els autònoms, els empresaris i els assalariats. Així mateix, Jover va manifestar que les dades durant el mes d’abril seran “previsiblement superiors” tenint en compte que l’entrada en vigor de les mesures excepcionals no va produir-se fins a la segona quinzena de març. De fet, en una compareixença del 16 d’abril passat, Jover va estimar un impacte econòmic de 10 milions d’euros mensuals a la CASS.D’altra banda, el ministre portaveu va informar ahir que el fons solidari destinat a la lluita contra el coronavirus va superar la barrera dels dos milions d’euros gràcies a les aportacions realitzades a través dels comptes bancaris i els 27.775 SMS solidaris. D’aquesta manera, Jover va destacar les aportacions realitzades pel Col·legi Oficial de Metges d’Andorra i pel Moto Club Pirineu, amb una donació de 10.000 euros i 500 euros, respectivament.Per últim, el ministre va dir que el calendari de la segona fase de la represa de l’activitat econòmica segueix com estava previst, atesa l’estabilització de les dades sanitàries. Quant a la mobilitat, Jover va apuntar que ahir va reduir-se un 64% respecte a l’activitat normal, unes xifres molt semblants a les de fa una setmana.